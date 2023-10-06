فهم السلوك الغامض للبولسار PSR J1023

النجوم النابضة هي بقايا النجوم الضخمة التي تحولت إلى مستعر أعظم. تبعث هذه النجوم النيوترونية الدوارة نفاثات من الإشعاع الكهرومغناطيسي من أقطابها المغناطيسية، مما يجعلها تظهر كأضواء وامضة عند رؤيتها من الأرض. أحد النجوم النابضة، PSR J1023+0038، كان يحير علماء الفلك بسلوكه غير المنتظم.

PSR J1023 هو نجم نابض بالميلي ثانية، يدور مئات المرات في الثانية. وهو أيضًا في نظام ثنائي قريب مع نجم آخر. أظهرت الملاحظات أن النجم النابض يتحول بين "الوضع العالي" شديد السطوع و"الوضع المنخفض" الخافت أثناء قيامه بتجريد المواد من النجم المرافق له.

تشكل المادة المستخرجة من النجم المرافق قرصًا متراكمًا حول النجم النابض. يحتوي هذا القرص على جسيمات مشحونة نشطة للغاية يتم سحبها إلى الداخل بواسطة جاذبية النجم النابض. عندما تقترب كمية أكبر من المواد من النجم النابض، تحدث تصادمات بين الجسيمات المشحونة في رياح النجم النابض وتلك القادمة من النجم المرافق. يؤدي هذا إلى تسخين المادة الواردة ودفعها إلى الخارج، مما يؤدي إلى وميض متفجر من الأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية والضوء المرئي أثناء الوضع العالي.

وبعد تفجير كمية كافية من المواد في الوضع العالي، تنخفض الانبعاثات الصادرة عن النجم النابض. تضعف رياح النجم النابض أيضًا نظرًا لقلة المواد التي تغذيه. كما تتوقف التدفقات والانبعاثات الصادرة عن الطائرة المدمجة مؤقتًا. يدخل النجم النابض إلى الوضع المنخفض حيث لا يزال يصدر موجات راديو، مع بعض الانبعاثات المتبقية من الوضع العالي.

تبدأ الدورة مرة أخرى عندما يقترب تدفق جديد من المواد من النجم النابض، ويملأ الفراغات التي خلفتها البلازما المقذوفة سابقًا، ويعيد تشغيل انبعاث السنكروترون الذي يزود الطائرة النفاثة المدمجة بالطاقة.

لفهم هذا السلوك، استخدم علماء الفلك 12 تلسكوبًا أرضيًا وفضائيًا لمراقبة PSR J1023. كانت هذه أكبر دراسة للأطوال الموجية المتعددة تم إجراؤها على النجم النابض، حيث كشفت عن كيفية تأثير المواد المتدفقة على رياحه ونبضاته الإجمالية.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف أوجه التشابه المحتملة بين النجوم النابضة الانتقالية بالميلي ثانية والنجوم النابضة الأخرى. إن فهم سلوك هذه النجوم النابضة يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول بقايا النجوم الضخمة والعمليات التي تنطوي عليها تطورها.

مصادر:

– علم الفلك والفيزياء الفلكية

- مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا