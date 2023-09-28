أهمية الزيوليت في تحويل الغاز الاصطناعي

ويبحث العلماء عن طرق بديلة لإنتاج أنواع الوقود التي لا تعتمد على البترول بسبب الطلب المتزايد. في مراجعة حديثة نشرت في مجلة Carbon Future، استكشف فريق من الباحثين دور الزيوليت في تحويل الغاز الاصطناعي (غاز التخليق) إلى وقود. الغاز الاصطناعي هو خليط من أول أكسيد الكربون وغاز الهيدروجين الذي يمكن إنتاجه من الفحم والغاز الطبيعي والكتلة الحيوية. يعد تخليق فيشر تروبش (FTS) طريقة معروفة تستخدم لتحويل الغاز الاصطناعي إلى هيدروكربونات.

قام الباحثون بفحص انتقائية عملية FTS باستخدام نماذج مختلفة، بما في ذلك نموذج Anderson-Schulz-Flory (ASF). ومع ذلك، غالبًا ما ينتج نهج FTS القياسي منتجات محدودة تتوافق مع نموذج ASF. ولتحسين توزيع المنتجات، لجأ العلماء إلى الزيوليت، وهي معادن ألومينوسيليكات مائية ذات بنية بلورية فريدة من نوعها.

تم العثور على الزيوليت للتحكم بشكل فعال في مسارات التفاعل بما يتجاوز نهج FTS التقليدي. لقد تم استخدامها لتعزيز انتقائية البنزين ووقود الطائرات والديزل، متجاوزة النتائج التي تم الحصول عليها مع نموذج ASF. بالإضافة إلى ذلك، نجحت محفزات الزيوليت في إنتاج مركبات عطرية.

يقترح الباحثون أن المزيد من الدراسة يجب أن تركز على النظر في خصائص الزيوليت الإضافية واستكشاف العلاقة بين بنية المحفز والنشاط. كما أنها تسلط الضوء على أهمية دمج البيانات الكبيرة مع الذكاء الاصطناعي لتعزيز فهم العمليات الأساسية التي ينطوي عليها تحويل الغاز الاصطناعي.

يشيد فريق البحث، المكون من ليانج وانج، وهانججي لي، وفنج شو شياو من جامعة تشجيانغ، بالدعم المقدم من البرنامج الوطني للبحث والتطوير الرئيسي في الصين والمؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين.

باختصار، تلعب الزيوليتات دورًا حاسمًا في تحويل الغاز الاصطناعي إلى وقود. ومن خلال فتح مسارات تفاعل جديدة وتوفير تحكم أفضل في توزيعات المنتجات، توفر محفزات الزيوليت فرصًا واعدة لتطوير عمليات إنتاج وقود أكثر كفاءة واستدامة.

التعاريف:

– الغاز الاصطناعي (الغاز الاصطناعي): مزيج من أول أكسيد الكربون وغاز الهيدروجين يمكن إنتاجه من الفحم والغاز الطبيعي والكتلة الحيوية.

– تخليق فيشر تروبش (FTS): طريقة تستخدم لتحويل الغاز الاصطناعي إلى هيدروكربونات.

– الزيوليت: معادن ألومينوسيليكات مائية ذات بنية بلورية فريدة يمكنها امتصاص السوائل وطردها بكفاءة.

مصادر:

لي، H.، وآخرون. (2023). أهمية الزيوليت في المحفزات متعددة الوظائف لتحويل الغاز الاصطناعي. مستقبل الكربون. دوى:10.26599/CF.2023.9200003

حقوق الصورة: مستقبل الكربون، مطبعة جامعة تسينغهوا