القارة الجديدة زيلانديا: رؤى حول تكوينها وتطورها

وفقا لفريق من الجيولوجيين، فإن زيلانديا، القارة الثامنة في العالم، كانت مغمورة بالكامل تحت الماء منذ حوالي 23 مليون سنة. حدث هذا بعد حوالي 60 مليون سنة من انفصال اليابسة عن قارة غوندوانا العملاقة القديمة. تشمل زيلانديا نيوزيلندا وكاليدونيا الجديدة والعديد من الجزر الصغيرة الأخرى.

تقع القشرة القارية لزيلانديا في المقام الأول تحت المحيط، مع بقاء جزء صغير فقط فوق الماء. قشرة القارة أرق من معظم القارات ولكنها أكثر سمكا من القشرة المحيطية. لا تزال عملية التخفيف التي تسببت في غرق زيلانديا غير معروفة. وللتحقق من هذه الظاهرة، قام فريق من الباحثين بتحليل العينات المأخوذة من زيلانديا، ورسم خرائط القارة ووضع نماذج لها، بالإضافة إلى دراسة الشذوذات المغناطيسية.

اكتشف الباحثون أن ترققًا واسع النطاق حدث منذ 100 إلى 80 مليون سنة، مما أدى إلى غمر القارة في نهاية المطاف. كانت زيلانديا موطنًا لأنواع نباتية وحيوانية متنوعة، كما يتضح من وجود أبواغ النباتات البرية وأصداف حيوانات المياه الضحلة في أعماق قاع المحيط. تسلط هذه النتائج الضوء على كيفية انتشار النباتات والحيوانات وتطورها في جنوب المحيط الهادئ.

يوفر اكتشاف زيلانديا رؤى مهمة حول التاريخ الجيولوجي والبيولوجي للمنطقة. أدى تفكك جندوانا إلى ظهور قارات مختلفة، بما في ذلك أمريكا الجنوبية وأفريقيا والجزيرة العربية ومدغشقر والهند وأستراليا والقارة القطبية الجنوبية. يفسر إنشاء زيلانديا خلال هذه العملية هجرة وتطور الأنواع النباتية والحيوانية في جنوب المحيط الهادئ.

سوف يساهم المزيد من البحث والاستكشاف في زيلانديا في فهمنا للماضي الجيولوجي والبيولوجي للأرض. نُشرت الدراسة التي توضح تفاصيل تكوين وتطور زيلانديا في مجلة Tectonics.

مصادر:

– مجلة التكتونية (مصدر الدراسة)