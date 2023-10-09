التاريخ الجيولوجي لزيلانديا: القارة المخفية للأرض

كانت زيلانديا، وهي قارة تحت الماء تقع جنوب شرق أستراليا، موضوع بحث متعمق مؤخرًا، مما أدى إلى خرائط مفصلة للغاية تلقي الضوء على تاريخها الجيولوجي. تم الاعتراف بزيلانديا باعتبارها القارة الثامنة للأرض في عام 2017، ولكن تم تسجيل وجودها لأول مرة في عام 1642 من قبل البحار الهولندي أبيل تاسمان. تشكلت هذه الكتلة الأرضية تحت الماء منذ حوالي 83 مليون سنة خلال العصر الطباشيري المتأخر عندما بدأت القارة العملاقة غندوانا في التفكك.

تشكلت غوندوانا نفسها عندما انقسمت القارة العملاقة القديمة بانجيا إلى قسمين. أصبحت لوراسيا في الشمال أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، بينما تفرقت غوندوانا في الجنوب لتشكل أفريقيا والهند والقارة القطبية الجنوبية وأمريكا الجنوبية وأستراليا الحديثة. كانت زيلانديا في البداية جزءًا من جندوانا لكنها انفصلت في النهاية وأصبحت قارة خاصة بها.

شمل تكوين زيلانديا سلسلة من العمليات الجيولوجية. عندما بدأت في الانفصال عن جندوانا، تشكلت منطقة بركانية ضخمة، مع فيضانات الصهارة من الشقوق. على مدى ملايين السنين، تعرضت زيلانديا للتمدد والترقق، مما أدى إلى حدوث تمزقات شكلت فيما بعد القشرة المحيطية. منذ ما يقرب من 25 مليون سنة، غرقت زيلانديا في الغالب تحت المحيط، لتصبح القارة المغمورة التي نعرفها اليوم.

هناك أدلة دامغة تدعم زيلانديا كقارة. تظهر بيانات قياس الأعماق أن قاع بحر زيلانديا أقل عمقا مقارنة بالصفائح المحيطية المحيطة، مما يدل على وجود قشرة قارية. يكشف تحليل الصخور والرواسب من زيلانديا أيضًا عن الخصائص القارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن السمات الجيولوجية لزيلانديا تتماشى مع غرب القارة القطبية الجنوبية، مما يشير إلى وجود اتصال سابق بين هذه المناطق. توفر الشذوذات المغناطيسية في قاع المحيط نظرة ثاقبة لعمليات التمدد والترقق التي خضعت لها زيلانديا. وأخيرًا، فإن مساحة زيلانديا، التي تغطي حوالي خمسة ملايين كيلومتر مربع، تلبي معايير وضع القارة.

تشكيل القارات هو عملية ديناميكية مدفوعة بتكتونية الصفائح. تتشكل القارات في البداية كجزء من كتل أرضية أكبر تسمى القارات العظمى. بمرور الوقت، تتسبب القوى التكتونية في تفكك القارة العملاقة، مما يؤدي إلى انفصال الأجزاء القارية. تنجرف هذه الشظايا وتتحرك عبر سطح الأرض، مدفوعة بحركة الصفائح التكتونية. غالبًا ما تؤدي الاصطدامات بين الأجزاء القارية والكتل الأرضية الأخرى إلى تكوين سلاسل جبلية. تستمر القارات في التغير بسبب تكتونية الصفائح، بما في ذلك بناء الجبال، والنشاط البركاني، وفتح وإغلاق أحواض المحيطات.

تلعب تكتونية الصفائح، وهي النظرية العلمية التي تشرح حركة الغلاف الصخري للأرض، دورًا حاسمًا في تكوين القارات وتحولها. إنها عملية مستمرة تشكل التغيرات الديناميكية على سطح الأرض.

مصادر:

– بي بي سي (المقالة المصدر)