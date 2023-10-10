القارة المفقودة زيلانديا تم تعيينها بالكامل لأول مرة

أكمل العلماء أول رسم خريطة كاملة لزيلانديا، وهي قارة مغمورة بالمياه تضم نيوزيلندا وجزر كاليدونيا الجديدة الفرنسية. تم الاعتراف بزيلانديا رسميًا كقارة في عام 2017، وقد زودت هذه الجهود الأخيرة لرسم الخرائط الباحثين برؤى جديدة حول تكوينها منذ ملايين السنين.

على الرغم من كونها تحت الماء في الغالب، حيث أن 5٪ فقط من مساحتها فوق مستوى سطح البحر، فإن زيلانديا تمتد على مساحة تقدر بـ 1.9 مليون ميل مربع. وركزت الخرائط الأخيرة على المنطقة الشمالية من زيلانديا، الواقعة بين نيوزيلندا وكاليدونيا الجديدة وأستراليا.

وكشفت الدراسة أن زيلانديا انفصلت عن قارة غوندوانا العملاقة منذ ما بين 60 و100 مليون سنة. تم تسهيل الانفصال من خلال منطقة بركانية ضخمة تتميز بصخور الحمم المغناطيسية على طول الحدود بين الكتلتين الأرضيتين. مع تمدد زيلانديا وضعفها، تدفقت الصهارة من الشقوق والشقوق، مما أدى إلى انفصالها في نهاية المطاف عن غوندوانا.

وكشف مشروع رسم الخرائط أيضًا عن عمود فقري من الجرانيت يمر عبر وسط زيلانديا، مع عينات صخرية مأخوذة من قاع البحر بالقرب من كاليدونيا الجديدة. سمحت هذه العينات للعلماء بتتبع تكوين الجرانيت الذي يتراوح عمره بين 100 مليون و 250 مليون عام.

إن رسم الخرائط الشاملة لنيوزيلندا له آثار كبيرة على فهم موارد نيوزيلندا وبيئتها ومخاطرها الطبيعية. ستوفر البيانات التي تم جمعها رؤى قيمة حول التركيب الجيولوجي للقارة، والنشاط البركاني، والسمات الرسوبية.

يوفر هذا المعلم البارز في رسم الخرائط القارية للعلماء فهمًا شاملاً لتكوين وتطور زيلانديا. إنه يسلط الضوء على الدور الحاسم الذي لعبته الصهارة في تفكك جندوانا والانفصال النهائي لزيلانديا كقارة متميزة.

مصادر:

– مجلة التكتونيات، سبتمبر 2020: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2020TC006085

– بيان علوم GNS: https://www.gns.cri.nz/Home/News-and-Events/Media-Releases/Lost-continent-Zealandia-full-mapped