خريطة جديدة لزيلانديا تكشف عن تاريخ جيولوجي فريد

قام فريق من الجيولوجيين وعلماء الزلازل الدوليين بإنشاء خريطة تفصيلية لزيلانديا، القارة الثامنة للأرض، وكشفوا عن رؤى جديدة حول ماضيها الجيولوجي. ظلت زيلانديا، التي غالبًا ما تكون مغمورة تحت سطح البحر، غير مستكشفة نسبيًا بسبب موقعها تحت الماء. وباستخدام بيانات من عينات صخور قاع المحيط، رسم الباحثون بدقة خرائط كاملة تبلغ مليوني ميل مربع.

تشكلت زيلانديا منذ حوالي 83 مليون سنة عندما انقسمت قارة غوندوانا العملاقة. اليوم، 6٪ فقط من زيلانديا فوق الماء، وتشكل نيوزيلندا والجزر المجاورة لها. وعزز الباحثون الخرائط الموجودة من خلال تحليل عينات الصخور والرواسب التي تم جمعها من قاع المحيط والجزر الساحلية، بالإضافة إلى تحليل البيانات الزلزالية.

وكشفت الدراسة عن أنماط جيولوجية تشير إلى وجود منطقة اندساس بالقرب من هضبة كامبل قبالة الساحل الغربي لنيوزيلندا. وهذا يتحدى النظريات السابقة لخطأ الانزلاق في نفس المنطقة. ويقترح الباحثون أن نظام الشذوذ المغناطيسي كامبل، الموجود في زيلانديا، نتج عن تمدد غوندوانا أثناء انفصاله.

ويشير تحليل التركيب الكيميائي والقرائن الجيولوجية أيضًا إلى أن اندساس حافة زيلانديا قد حدث قبل ما يصل إلى 250 مليون سنة، تحت ما يعرف الآن بهضبة كامبل. تتضمن هذه العملية قيام إحدى حواف القشرة الأرضية بإجبار حافة أخرى على الدخول في عباءة الأرض. والجدير بالذكر أن الشذوذات المغناطيسية في المنطقة لا ترتبط بهذا الحدث.

منذ حوالي 83 مليون سنة، انفصلت زيلانديا عن غرب القارة القطبية الجنوبية لتشكل المحيط الهادئ. ووجد الباحثون أدلة على اتجاهات تمدد متغيرة منذ 100 إلى 80 مليون سنة مضت، وهو ما قد يفسر الترقق الكبير لقشرة زيلانديا قبل أن تنفجر.

توفر هذه النتائج الجديدة أساسًا قويًا لمزيد من التحقيق في التمدد الفريد لقشرة الأرض في هذه المنطقة. ستساهم الخريطة التفصيلية لزيلانديا في فهم أفضل لتاريخها الجيولوجي ودورها في تفكك غوندوانا.

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