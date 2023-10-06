زيلانديا: القارة الثامنة للأرض وتاريخها الجيولوجي الرائع

زيلانديا، والمعروفة أيضًا باسم تي ريو ماوي أو تسمنتس، هي قارة تقع أسفل جنوب المحيط الهادئ، على عمق 3,500 قدم تقريبًا تحت سطح المحيط. أكمل الجيولوجيون مؤخرًا مشروعًا شاملاً لرسم الخرائط، باستخدام البيانات المأخوذة من عينات الصخور في قاع المحيط، لإنشاء خريطة تفصيلية لمساحة زيلانديا البالغة 2 مليون ميل مربع. توفر هذه الخريطة المحسّنة حديثًا نظرة ثاقبة للتاريخ الجيولوجي الفريد لزيلانديا.

في السابق، كان يُعتقد أن زيلانديا قد تشكلت قبل حوالي 550 مليون سنة عندما بدأت القارة العملاقة غوندوانا في التفتت. منذ حوالي 83 مليون سنة، انفصلت زيلانديا ببطء عن أستراليا والقارة القطبية الجنوبية، وأصبحت مغمورة بالتدريج تحت المحيط. تكشف جهود رسم الخرائط الأخيرة أن زيلانديا كانت ذات يوم أكبر بكثير، ويمكن مقارنتها بحجم أستراليا. وبمرور الوقت، ابتلع المحيط معظمها، ولم يبق منها سوى 6% فوق مستوى سطح البحر لتشكل نيوزيلندا والجزر المحيطة بها.

ومن اللافت للنظر أن دراسة أجريت في عام 2021 تشير إلى أن زيلانديا قد تكون أقدم مما كان يعتقد سابقًا، حيث يعود تاريخها إلى حوالي مليار سنة. وهذا من شأنه أن يجعل زيلانديا أقدم قارة على وجه الأرض. تشير نتائج الدراسة إلى أن أقدم الصخور في زيلانديا يبلغ عمرها حوالي مليار سنة.

يمكن إرجاع اكتشاف زيلانديا إلى رحلة البحار الهولندي أبيل تسمان في عام 1642، والتي قدمت الأدلة الأولى حول وجود قارة ثامنة في نصف الكرة الجنوبي. ومع ذلك، لم يبدأ العلماء النظر بجدية في إمكانية وجود قارة مغمورة في المحيط الهادئ إلا في التسعينيات.

في عام 1995، صاغ الجيوفيزيائي الأمريكي بروس لوينديك اسم "زيلانديا" ليشمل نيوزيلندا، وتشاتام رايز، وهضبة كامبل، ولورد هاو رايز. تحدد هذه المناطق بشكل جماعي زيلانديا.

حجم زيلانديا الشاسع ملحوظ، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 4,900,000 كيلومتر مربع (1,900,000 ميل مربع). إذا تم تصنيف زيلانديا على أنها قارة صغيرة، فستكون الأكبر في العالم، متجاوزة مدغشقر وحتى تنافس حجم أستراليا.

وفي الختام، فإن رسم خرائط زيلانديا الدقيق قد سلط الضوء على ماضيها الجيولوجي الآسر. ولا تزال هذه القارة المغمورة بالمياه، بتاريخها الغني وأصولها المثيرة للاهتمام، تثير فضول العلماء والباحثين في جميع أنحاء العالم.

مصادر:

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