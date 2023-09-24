الهياكل الخشبية القديمة المكتشفة حديثًا تكشف عن براعة البشر الأوائل

حقق علماء الآثار اكتشافًا رائدًا على طول ضفاف نهر كالامبو في زامبيا. لقد اكتشفوا قطعتين من جذع شجرة الصفصاف الكبيرة المثمرة والتي تم تشكيلها بمهارة وضمها معًا منذ ما يقرب من 500,000 عام. تمثل هذه المصنوعات الخشبية أقدم مثال معروف للبشر الأوائل، حيث سبقوا جنسنا البشري، في بناء الهياكل الخشبية. يتحدى هذا الاكتشاف الاعتقاد السائد بأن البشر الأوائل في ذلك الوقت كانوا يتجولون ببساطة في المناظر الطبيعية كصيادين وجامعين.

يبدو أن جذوع الأشجار المعدلة، والتي تم العمل عليها باستخدام الأدوات الحجرية، كانت بمثابة إطار للهيكل. يشير هذا إلى أن البشر الأوائل ربما استخدموه كممر مرتفع أو منصة للتنقل في المناطق الرطبة المحيطة. ويقترح عالم الآثار لاري بارهام من جامعة ليفربول، والمؤلف الرئيسي للدراسة المنشورة في مجلة Nature، أن المنصة كان من الممكن أن تخدم أغراضًا متعددة مثل التخزين، وأساسًا للكوخ، وغير ذلك الكثير.

يوفر هذا الاكتشاف رؤى مهمة حول القدرات التكنولوجية وسلوك أسلافنا البشريين الأوائل. حتى الآن، كان الحفاظ على الأخشاب في المواقع الأثرية من هذه الحقبة نادرًا للغاية، مما يجعل من الصعب فهم كيفية استخدام البشر الأوائل لهذه المواد. يوفر موقع شلالات كالامبو فرصة فريدة للحصول على فهم أكثر شمولاً لحياة هؤلاء الأشخاص.

يشرح الجغرافي والمؤلف المشارك للدراسة، جيف دولر من جامعة أبيريستويث في ويلز، أهمية الخشب كمادة بناء. ويمكن تشكيلها بأشكال مختلفة، مما يجعلها متينة وقوية. يشير هذا إلى أن البشر الأوائل امتلكوا قدرات معرفية تتجاوز ما كان يُعتقد سابقًا بناءً على أدلة الأدوات الحجرية فقط.

على الرغم من عدم العثور على بقايا بشرية في الموقع، يشير برهام إلى أنه من المحتمل أن تكون القطع الأثرية قد تم إنشاؤها بواسطة Homo heidelbergensis، وهو نوع كان موجودًا منذ ما بين 700,000 إلى 200,000 سنة مضت. كان لدى إنسان هايدلبرغ خصائص فيزيائية مميزة، بما في ذلك حافة الحاجب البارزة وجمجمة أكبر.

ويسلط هذا الاكتشاف الضوء على براعة وقدرة البشر الأوائل على التكيف وتغيير بيئتهم. يوضح الاكتشاف في شلالات كالامبو أن هؤلاء البشر القدماء لديهم القدرة على خلق بيئة مبنية، مما يظهر قدرة معرفية لم تُنسب إليهم من قبل بناءً على الأدوات الحجرية وحدها.

تلقي هذه الدراسة ضوءًا جديدًا على الإنجازات التكنولوجية والتعقيد الثقافي لأسلافنا البشريين الأوائل. يضيف الحفاظ على هذه الهياكل الخشبية القديمة واكتشافها فصلاً مهمًا لفهمنا لتاريخ البشرية.

مصادر:

– مجلة الطبيعة

– جامعة ليفربول

– جامعة أبريستويث