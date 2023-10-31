يكشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن منظر مذهل لسديم السرطان

كشف التقدم الأخير في مجال التصوير الفلكي عن صورة جديدة مذهلة لسديم السرطان، تم التقاطها بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي. توفر هذه الصورة المذهلة رؤية غير مسبوقة لأحد أكثر الأشياء شهرة في سماء الليل.

يوجد في قلب السديم نجم نيوتروني كثيف وسريع الدوران يعرف باسم النجم النابض. هذا الجسم هو بقايا نجم ضخم انفجر في حدث مستعر أعظم منذ أكثر من ألف عام. وهي كثيفة جدًا لدرجة أن ملعقة صغيرة من مادتها تزن مليارات الأطنان.

تحيط بالنجم النابض سحابة دوامية من الجسيمات المشحونة تتدفق عبر السديم، مما يخلق مظهرًا حليبيًا يشبه الدخان. يتم إنشاء هذه الجسيمات بواسطة المجال المغناطيسي القوي للنجم النيوتروني وتنتج تفاعلات رائعة داخل الغبار والغاز المحيط.

تتكون سحابة المواد المتوسعة بشكل أساسي من الكبريت المتأين، الذي يتوهج باللون البرتقالي في الصورة، والغبار، الذي يظهر على هيئة ألوان صفراء وخضراء. توفر هذه التركيبة رؤى قيمة حول تركيبة السديم وأصوله.

يعد تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وهو جهد تعاوني بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة الفضاء الكندية (CSA)، المرصد الفضائي الأكثر تقدمًا على الإطلاق. تسمح مرآته الضخمة، التي يبلغ قطرها أكثر من 21 قدمًا، للتلسكوب بالتقاط المزيد من الضوء أكثر من أي وقت مضى ومراقبة الأجسام التي تشكلت منذ أكثر من 13 مليار سنة.

على عكس سابقه، تلسكوب هابل الفضائي، يعمل تلسكوب جيمس ويب الفضائي بشكل أساسي في طيف الضوء تحت الأحمر. يتمتع ضوء الأشعة تحت الحمراء بأطوال موجية أطول، مما يسمح له باختراق السحب الكونية بشكل أكثر كفاءة والكشف عن الأجرام السماوية المخفية من ملاحظات الضوء المرئي.

بالإضافة إلى دراسته للمجرات والنجوم البعيدة، سيحدث تلسكوب ويب ثورة في فهمنا للكواكب الخارجية. وسيقوم المسبار، المجهز بمطياف قوي، بتحليل الأجواء للكواكب في الأنظمة النجمية الأخرى والبحث عن علامات الصالحية للسكن.

بينما يواصل العلماء استكشاف الكون من خلال عدسة تلسكوب جيمس ويب الفضائي، يمكننا أن نتوقع المزيد من الاكتشافات الرائدة وفهمًا أعمق للكون الذي نعيش فيه.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. كم يبعد سديم السرطان؟

يقع سديم السرطان على بعد حوالي 6,500 سنة ضوئية من الأرض.

2. ما هو النجم النابض؟

النجم النابض هو نجم نيوتروني دوار ممغنط للغاية، وينبعث منه حزم من الإشعاع الكهرومغناطيسي. يتم ملاحظة هذه الحزم على شكل نبضات منتظمة من الإشعاع.

3. لماذا يعمل تلسكوب جيمس ويب الفضائي بشكل أساسي في طيف الأشعة تحت الحمراء؟

يمتلك ضوء الأشعة تحت الحمراء أطوال موجية أطول من الضوء المرئي، مما يسمح له باختراق السحب الكونية بشكل أكثر فعالية. يتيح ذلك للتلسكوب مراقبة الأجسام المخفية عن عمليات رصد الضوء المرئي.

4. ما هو الغرض الرئيسي من تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

الغرض الرئيسي من تلسكوب جيمس ويب الفضائي هو استكشاف المراحل الأولى لتكوين الكون، ودراسة المجرات والنجوم البعيدة، وتحليل الأجواء للكواكب الخارجية بحثًا عن علامات الصالحية للسكن.

5. كيف يختلف تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن تلسكوب هابل الفضائي؟

يحتوي تلسكوب جيمس ويب الفضائي على مرآة أكبر بكثير من تلسكوب هابل الفضائي، مما يسمح له بالتقاط المزيد من الضوء ومراقبة الأجسام البعيدة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل تلسكوب ويب بشكل أساسي في طيف الأشعة تحت الحمراء، بينما يراقب هابل الضوء المرئي بشكل أساسي.