مشهد فلكي: كسوف الشمس الحلقي لإلقاء الضوء على الأمريكتين

في 14 أكتوبر 2023، سيزين سماء الأمريكتين حدث سماوي نادر يُعرف باسم كسوف الشمس الحلقي، أو "حلقة النار". على عكس كسوف الشمس الكلي حيث يحجب القمر الشمس تمامًا، يحدث الكسوف الحلقي عندما يمر القمر بين الأرض والشمس ولكنه يغطي الشمس جزئيًا فقط، مما يؤدي إلى ظهور حلقة لامعة أو "الحلقة". أصبحت هذه الظاهرة ممكنة بسبب الشكل الإهليلجي لمدار القمر حول الأرض. عندما يكون القمر في أبعد نقطة له عن الأرض (الأوج) ويحاذي الشمس، يحدث تأثير "حلقة النار". سيكون هذا الكسوف الحلقي القادم هو الفرصة الأخيرة لمشاهدة مثل هذا الحدث في الولايات المتحدة حتى 21 يونيو 2039.

يمتد مسار الحلقة، حيث سيمر القمر مباشرة عبر مركز الشمس، عبر أجزاء من ولايات أوريغون ونيفادا وأريزونا ونيو مكسيكو وتكساس. يمكن العثور على التوقيت والخرائط التفصيلية للحدث من خلال Great American Eclipse. ومع ذلك، حتى خارج هذا المسار، ستكون درجات مختلفة من الكسوف مرئية في معظم أنحاء نصف الكرة الغربي. تعتبر الرؤية الواضحة للشمس مثالية للمراقبة، ولكن حتى في ظل الظروف الملبدة بالغيوم، سيكون للكسوف تأثير ملحوظ، حيث يلقي عتمة غير عادية خلال النهار.

ومن الضروري توخي الحذر عند مراقبة الكسوف، لأن أشعة الشمس القوية يمكن أن تسبب ضررا شديدا للعين. ويجب استخدام نظارات خاصة لرؤية الشمس أو طرق عرض غير مباشرة مثل أجهزة العرض ذات الثقب. وأصدرت وكالة ناسا إرشادات السلامة لهذا الحدث لضمان الاستمتاع بالمشهد دون مخاطر.

وخلال الكسوف الحلقي، قد يشهد المراقبون بالقرب من نطاق صواريخ وايت ساندز في نيو مكسيكو خطوطا لامعة في السماء، تحدد مسارات ثلاثة صواريخ علمية. وتشكل هذه الصواريخ جزءا من مهمة APEP التابعة لوكالة ناسا، والتي تهدف إلى دراسة تأثير الكسوف على الغلاف الجوي العلوي وفهم التغيرات في طبقة الأيونوسفير بسبب التقلبات السريعة في ضوء الشمس. ومن خلال دراسة التأثيرات على درجة حرارة الغلاف الأيوني وكثافته، يأمل العلماء في الحصول على مزيد من الأفكار حول هذه الظاهرة الطبيعية.

سواء وجدت نفسك على طريق الحلقة أو واجهت كسوفًا جزئيًا في مكان آخر، اغتنم هذه الفرصة لتقدير عجائب الكون بأمان والأمل في سماء صافية في 14 أكتوبر.

مصادر:

- ناسا - الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء. (اختصار الثاني). الأسئلة الشائعة حول الكسوف. تم الاسترجاع من [URL]

- الكسوف الأمريكي العظيم. (اختصار الثاني). 14 أكتوبر 2023 – كسوف الشمس الحلقي. تم الاسترجاع من [URL]