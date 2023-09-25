الكسوف الشمسي القادم في كولورادو: كل ما تحتاج إلى معرفته

ومع اقتراب موعد كسوف الشمس القادم، تشهد الفنادق، بما في ذلك فنادق هيريرا، ارتفاعًا كبيرًا في الحجوزات. سيكون هذا المشهد، الذي سيحدث في 14 أكتوبر، هو أول كسوف مرئي من الولايات المتحدة منذ الكسوف الكلي لعام 2017. من المتوقع أن يعبر المسار الحلقي المنطقة حوالي الساعة 10:30 صباحًا من يوم السبت، مما يجذب حشودًا كبيرة من المتفرجين المتحمسين.

إذًا، ما هو الكسوف الحلقي للشمس بالضبط؟ ويحدث عندما يمر القمر بين الأرض والشمس وهو في أبعد نقطة له عن الأرض. آخر مرة شهدت فيها الولايات المتحدة هذه الظاهرة كانت في عام 2012. ونظرا لبعدها، يظهر القمر كقرص مظلم أصغر من الشمس، مما يخلق تأثير "حلقة النار" الساحرة في السماء، والذي يستمر حوالي 4 دقائق .

ستتمتع المجتمعات الواقعة جنوب غرب دورانجو، بما في ذلك كورتيز ودولوريس ودوف كريك، بامتياز تجربة الحل الحلقي في كامل مجده. ستستمتع هذه المواقع بمنظر يظهر فيه القمر في مركز الشمس بالضبط.

ولتعزيز التجربة، يتم تنظيم فعاليات مشاهدة مختلفة في المنطقة، بما في ذلك حديقة ميسا فيردي الوطنية. تتعاون خدمة المتنزهات الوطنية (NPS) ووكالة ناسا لتقديم ندوات تعليمية ومناطق مخصصة لوقوف السيارات للزوار. ستستضيف الحديقة فعاليات المشاهدة في متحف تشابين ميسا، وموقف سيارات Far View، ومدرج Morefield Campground Amphitheatre. تتوفر مواقع المعسكرات، ولكن يُنصح بالحجز حيث من المحتمل أن نفدت الكمية. وسيتم تزويد الزوار بنظارات الكسوف حتى نفاذ الإمدادات، مما يضمن المشاهدة الآمنة لهذا الحدث السماوي.

والجدير بالذكر أن نصب فور كورنرز التذكاري، حيث تلتقي حدود كولورادو وأريزونا ونيو مكسيكو ويوتا، سيظل مغلقًا من الساعة 8 صباحًا حتى 1 ظهرًا في يوم الكسوف. يعد هذا الإغلاق إجراءً محترمًا لتكريم المعتقدات المقدسة لأمة نافاجو، التي تدير الموقع. يعتبر شعب نافاجو الكسوف أحداثًا مقدسة ويمتنعون عن العمل أو مغادرة منازلهم أثناء مثل هذه الأحداث.

بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في أجزاء أخرى من كولورادو، على الرغم من أنهم لن يختبروا الكسوف الكامل، إلا أنه لا يزال بإمكانهم مشاهدة كسوف جزئي في صباح يوم 14 أكتوبر.

إذا فاتتك كسوف الشمس هذا العام، فلا تقلق. من المقرر أن يحدث كسوف الشمس الكلي التالي في كولورادو عام 2048. ومع ذلك، إذا كنت متشوقًا لمشاهدة كسوف كلي قريبًا، فيمكنك السفر شرقًا لمشاهدة كسوف الشمس في 8 أبريل 2024. وسيمر هذا الكسوف عبر المكسيك وتكساس ومختلف أنحاء العالم. مدن في شمال شرق الولايات المتحدة، بما في ذلك أوستن ودالاس وإنديانابوليس.

لذا ضع علامة على التقويم الخاص بك واستعد لمشاهدة الجمال المذهل لكسوف الشمس في كولورادو. تذكر إحضار نظارات الكسوف الخاصة بك لضمان المشاهدة الآمنة، والاستعداد لحركة المرور المحتملة، حيث من المتوقع أن يجذب هذا الحدث النادر حشودًا كبيرة.

مصادر:

– فندق هيريرا: [المصدر]

- ناسا: [المصدر]

- حديقة ميسا فيردي الوطنية: [المصدر]