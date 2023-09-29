مهمة ناسا النفسية: استكشاف كويكب غني بالمعادن

تستعد وكالة ناسا لمهمة جديدة ومثيرة مع مركبتها الفضائية Psyche، والتي ستنطلق على متن صاروخ SpaceX Falcon Heavy. وتهدف المهمة إلى استكشاف كويكب فريد من نوعه يسمى Psyche، والذي يعتقد أنه يتكون في معظمه من المعدن. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تتاح فيها الفرصة لعلماء الكواكب لدراسة مثل هذا الكويكب الغني بالمعادن عن قرب.

ستسافر المركبة الفضائية Psyche إلى الكويكب في رحلة مدتها ست سنوات تغطي أكثر من 2.2 مليار ميل. سوف يستغرق الأمر مسارًا حلزونيًا، بما في ذلك التحليق فوق المريخ في عام 2026 لاكتساب السرعة. عند وصول المركبة الفضائية إلى Psyche في عام 2029، ستقوم بالتقاط الصور وقياس مجالها المغناطيسي وفحص بنيتها الداخلية وتحليل تكوين سطحها.

يقع Psyche، المعروف أيضًا باسم الكويكب 16 Psyche، في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري. يبلغ عرضه حوالي 173 ميلًا وله سطح عاكس بشكل استثنائي. ويعتقد العلماء أنه قد يكون جوهر كوكب فاشل، مما يوفر رؤى قيمة حول تكوين الكواكب مثل الأرض.

تحمل المهمة إثارة كبيرة لأنها توفر فرصة لمعرفة المزيد حول كيفية تشكل الكواكب. أوضحت ليندي إلكينز تانتون، الباحثة الرئيسية في Psyche، أنه بينما اكتشف العلماء أجسامًا صخرية مثل عطارد والزهرة والمريخ والقمر، بالإضافة إلى عمالقة الغاز مثل المشتري، فإن اكتشاف جسم معدني إلى حد كبير مثل Psyche يعد أمرًا غير مسبوق.

في حين أن المظهر الدقيق لـ Psyche لم يتم رؤيته بعد، يتوقع العلماء أن يكون له سطح معدني في الغالب. ومع ذلك، فإن أي معادن أخرى غير الحديد والنيكل من المحتمل أن تذوب داخل تلك المعادن بمرور الوقت. على الرغم من عدم وجود مظاهر لامعة، ستستخدم المركبة الفضائية جهاز تصوير متعدد الأطياف لالتقاط معلومات ملونة حول سطح الكويكب.

تم تجهيز المركبة الفضائية Psyche نفسها بألواح شمسية ستولد الطاقة لنظام الدفع الكهربائي الشمسي الخاص بها. يبلغ ارتفاعه حوالي 10 أقدام وثمانية أقدام مربعة في الأسفل، مع العديد من الأدوات والكاميرات المثبتة على الجزء الخارجي منه.

بشكل عام، تعد مهمة Psyche بأن تكون مغامرة مثيرة ورائدة لناسا. إنه يمثل فرصة فريدة لدراسة كويكب غني بالمعادن واكتساب المزيد من الفهم لتكوين كوكبنا وغيره في النظام الشمسي المبكر.

مصادر:

– موقع ناسا للبعثة النفسية

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