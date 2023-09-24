نباتات منزلية تتوهج في الظلام: الجانب الغريب للتكنولوجيا الحيوية

غالبًا ما ترتبط التكنولوجيا الحيوية بالتطبيقات العملية مثل معالجة الجوع في العالم وعلاج الأمراض. ومع ذلك، فقد أظهرت التطورات الأخيرة أن هذا المجال له أيضًا جانب غريب الأطوار. نجحت شركة Light Bio، التي يقع مقرها في ولاية أيداهو، في إنشاء نباتات منزلية تتوهج في الظلام عن طريق ربط الجينات من فطر ذو إضاءة حيوية في زهور البتونيا.

إن إنشاء النباتات التي ينبعث منها الضوء ليس مفهوما جديدا. في الماضي، قام الباحثون بإدخال جينات من اليراعات أو البكتيريا إلى النباتات، لكن النتائج كانت إما قاتمة أو تتطلب علاجات كيميائية لتتوهج. تعاملت شركة Light Bio مع هذا التحدي عن طريق استعارة المسار الأيضي من الفطر الذي ينتج بشكل طبيعي اللوسيفيرين، وهو الجزيء المسؤول عن التلألؤ البيولوجي. ومن خلال دمج هذا المسار مع الشفرة الوراثية للنبات المضيف، تمكنوا من إنتاج زهور البتونيا التي تتوهج باللون الأخضر الساطع.

يعتمد منتج التكنولوجيا الحيوية المبتكر هذا على البحث الذي أجرته كارين ساركيسيان، أحد مؤسسي شركة Light Bio، والأستاذة في جامعة إمبريال كوليدج لندن. نجح فريقه في إدخال الحمض النووي المأخوذ من الفطر الاستوائي Neonothopanus nambi إلى نباتات التبغ، مما أدى إلى ظهور أوراق شجر مضيئة. وبناءً على هذا النجاح، قاموا بتطبيق نفس المفهوم على زهور البتونيا، وتخطط الشركة لبدء بيعها في العام المقبل.

منحت وزارة الزراعة الأمريكية مؤخرًا شركة Light Bio الإذن لبيع زهور البتونيا المتوهجة في الظلام في الولايات المتحدة. وركز تقييم وزارة الزراعة الأمريكية فقط على المخاطر المحتملة المتعلقة بالآفات النباتية، وليس على الآثار البيئية. وسلط خبراء مثل جينيفر كوزما من جامعة ولاية كارولينا الشمالية الضوء على إمكانية تأثير هذه النباتات على الحشرات والحيوانات غير المعتادة على النباتات المتوهجة، مما أثار مخاوف بشأن التوازن البيئي.

في حين أن الغرض الأساسي من هذه النباتات المتوهجة في الظلام هو الديكور، إلا أن هناك أيضًا تطبيقات عملية يتم استكشافها. قام الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) بدمج نباتات الإضاءة الحيوية المهندسة وراثيا مع الجسيمات النانوية لتخزين الطاقة، مما يشير إلى إمكانية استخدام هذه النباتات لإضاءة المساحات الداخلية للمباني بدون كهرباء.

بالإضافة إلى التلألؤ البيولوجي، يعمل مهندسو الوراثة أيضًا على تعزيز قدرات النباتات المنزلية الأخرى. على سبيل المثال، قامت شركة Neoplants الفرنسية الناشئة بتعديل البوثوس الذهبي لتحسين قدراتها على تنقية الهواء كبديل لأجهزة تنقية الهواء التي تعمل بالكهرباء.

إن ظهور النباتات المتوهجة في الظلام والمعززة وراثيا يدل على تنوع التكنولوجيا الحيوية وإمكاناتها. ومع استمرار نضوج الصناعة، يمكن لربط الجينات أن يجد طريقه إلى مجموعة واسعة من المنتجات الوظيفية والممتعة.

مصادر:

- سلكي: [عنوان المصدر]

- معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: [عنوان المصدر]