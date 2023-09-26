رجل من ويكسفورد يلتقط صورًا مذهلة للأضواء الشمالية في حديقته الخلفية

كان غاري أوفلين، أحد سكان إنيسكورثي، مقاطعة ويكسفورد، محظوظًا بما فيه الكفاية ليشهد الشفق القطبي في الفناء الخلفي الخاص به. عاد أوفلين، الذي يعمل في نوبات عمل طويلة، إلى منزله ليجد الأضواء الشمالية تضيء السماء. وسرعان ما أمسك بكاميرته والتقط بعض الصور المذهلة لهذه الظاهرة الطبيعية.

• الشفق القطبي هو عرض مبهر للأضواء يمكن رؤيته في نصف الكرة الشمالي. وينجم عن التفاعل بين الجسيمات المشحونة من الشمس والمجال المغناطيسي للأرض. يمكن أن تظهر الأضواء بألوان مختلفة، بما في ذلك الأخضر والوردي والأزرق والأرجواني.

وكشف أوفلين أنه يستخدم تطبيقًا يسمى Glendale لتتبع فرصه في رؤية الشفق القطبي. ويساعده هذا التطبيق في تحديد احتمالية وجود ليلة صافية والظروف الملائمة لمشاهدة الأضواء.

ووفقا لديفيد مور، محرر مجلة علم الفلك الأيرلندي، فإن الاعتدال، الذي يحدث عندما تعبر الشمس خط استواء الأرض، يمكن أن يزيد من فرص رؤية الأضواء الشمالية. إلا أن مور أكد أن رؤية الأضواء غير مضمونة، ومن النادر رؤيتها بالعين المجردة.

تنظم مجموعة علم الفلك الأيرلندي، وهي مجموعة غير ربحية مخصصة لعشاق الفضاء، فعاليات مختلفة للجمهور. كما أنها توفر خدمة تنبيه الشفق، والتي تعلم الأفراد بإمكانية رؤية الأضواء. يوصي مور، الذي شهد الشفق القطبي عدة مرات في أيرلندا وفي الجولات المصحوبة بمرشدين إلى الدائرة القطبية الشمالية، باستخدام كاميرا جيدة لالتقاط صور واضحة للأضواء.

في حين أن أفضل فترة لمراقبة الأضواء الشمالية في أيرلندا هي بين سبتمبر ومارس، فقد ذكرت بي بي سي نيوز مؤخرًا أن سكان أيرلندا الشمالية قد تتاح لهم الفرصة لرؤية الأضواء في الليالي المقبلة. ولا يزال أوفلين، الذي يدرك مدى ندرة التقاط الأضواء، يخطط لمراقبة السماء للحصول على فرصة أخرى لتصوير الأضواء الشمالية.

مصادر:

- المجلة

– علم الفلك في أيرلندا