كيف سيؤثر كسوف الشمس يوم السبت على الأحوال الجوية

لا يعد كسوف الشمس الحلقي يوم السبت، والمعروف أيضًا باسم "حلقة النار"، حدثًا سماويًا يحبس الأنفاس فحسب، بل له أيضًا تأثير على الظروف الجوية على سطح الأرض. أثناء كسوف الشمس، عندما يتحرك القمر بين الأرض والشمس، فإنه يلقي بظلاله على الكوكب، مما يؤدي إلى تغيرات في درجة الحرارة وسرعة الرياح والرطوبة.

ويعتمد مدى تغيرات الطقس على كمية ضوء الشمس المحجوبة أثناء الكسوف. تمامًا مثلما تكون المناطق المظللة أكثر برودة من تلك التي تتعرض لأشعة الشمس المباشرة في يوم حار، كلما زاد حجب ضوء الشمس، كلما تغير الطقس بشكل أكثر دراماتيكية. في حين أن الكسوف الكلي يحجب الشمس تمامًا، فإن الكسوف الحلقي، مثل يوم السبت، يسمح لمزيد من الإشعاع الشمسي بالوصول إلى سطح الأرض.

ومع ذلك، حتى الانخفاض المؤقت في الإشعاع الشمسي يمكن أن يؤثر على درجات الحرارة والظروف الجوية الأخرى. يمكن أن يختلف الانخفاض المحدد في درجة الحرارة أثناء الكسوف بشكل كبير، اعتمادًا على عوامل مثل الوقت من السنة والغطاء السحابي. على سبيل المثال، سيكون للكسوف الحلقي في أكتوبر تأثير أقل دراماتيكية على درجات الحرارة من الكسوف الكلي في أغسطس بسبب الاختلافات في زاوية الشمس وكثافتها.

خلال كسوف الشمس الكلي في عام 2017، انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترة قصيرة، حيث شهدت مدينة دوغلاس بولاية وايومنغ انخفاضًا بمقدار 11 درجة فهرنهايت خلال ساعة واحدة فقط. ولوحظ انخفاض مماثل في درجات الحرارة من 4 إلى 8 درجات في جميع أنحاء الجنوب. في حين أنه من غير المتوقع أن يكون انخفاض درجات الحرارة خلال كسوف يوم السبت جذريًا، إلا أنه من الممكن أن يكون هناك انخفاض بضع درجات في المناطق الواقعة ضمن المسار الحلقي.

ولا يؤثر الكسوف على درجة الحرارة فحسب، بل يؤثر أيضًا على الرياح والرطوبة والغطاء السحابي. ومع قيام الكسوف بتبريد الهواء، يصبح الغلاف الجوي أكثر هدوءًا، مما يؤدي إلى انخفاض سرعة الرياح. وجد العلماء الذين يدرسون كسوف 2017 أن سرعة الرياح انخفضت بمعدل 6 ميل في الساعة خلال الحدث.

يمكن أيضًا أن تتأثر مستويات الرطوبة بالتغيرات في درجات الحرارة. عندما تنخفض درجة حرارة الهواء أثناء الكسوف لفترة وجيزة، فإنه يقترب من نقطة الندى (درجة الحرارة التي يصبح عندها الهواء مشبعًا بالرطوبة)، مما يؤدي إلى الشعور بزيادة الرطوبة.

علاوة على ذلك، فإن الانخفاض الكبير في درجات الحرارة أثناء الكسوف يمكن أن يؤثر على الغطاء السحابي. في كسوف الشمس الكلي لعام 2017، تبددت السحب فوق أجزاء من ولاية كارولينا الجنوبية بسبب فقدان الحرارة اللازمة لتكوين السحابة. ومن الممكن أن تتبدد بعض السحب أيضًا خلال كسوف الشمس يوم السبت، ولكن بدرجة أقل.

لذا، في حين أن كسوف الشمس الحلقي يوم السبت قد يقدم مشهدًا سماويًا فريدًا، إلا أنه سيكون له أيضًا تأثيرات خفية ولكن ملحوظة على الظروف الجوية، بما في ذلك درجة الحرارة وسرعة الرياح والرطوبة والغطاء السحابي.

مصادر:

- CNN.com