استكشاف تطور الطماطم: من البرية إلى الرائعة

أجرى علماء الأحياء في جامعة ماساتشوستس أمهيرست بحثًا حول التاريخ التطوري للطماطم، وكشفوا عن مجموعات السمات التي أدت إلى تطوير خصائصها المميزة. تسلط النتائج، التي نشرت في مجلة Plants, People, Planet والمجلة الأمريكية لعلم النبات، الضوء على كيفية تطور الفاكهة في البرية وتقدم رؤى يمكن أن تساعد في جهود تحسين المحاصيل في المستقبل.

وركزت الدراسة على أقارب الطماطم الحديثة، والعديد من الأنواع البرية الموجودة على طول الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية. تختلف هذه الأنواع البرية بشكل كبير عن الطماطم التي نعرفها اليوم. فهي صغيرة الحجم، خضراء عندما تنضج، والعديد منها له طعم ورائحة كريهة.

لفهم التحول من هذه الطماطم البرية إلى الفاكهة اللذيذة والجذابة التي نتمتع بها، قام الباحثون بدراسة المتلازمات التطورية، وهي مجموعات من السمات التي تحدث معًا في الفاكهة. ولم يقم الباحثون السابقون بزراعة جميع أنواع الطماطم البرية معًا من أجل جمع الأدلة على هذه المتلازمات.

جمع الفريق بذورًا من 13 نوعًا من الطماطم البرية ومتغيرات متعددة داخل كل نوع. قاموا بزراعة هذه النباتات وفحصوا ثمارها بحثًا عن خصائص مثل اللون والشكل والسكر والمحتوى الحمضي وتحليل الحمض النووي. كما تم قياس وتصنيف المركبات العضوية المتطايرة المسؤولة عن رائحة الطماطم.

وأظهرت النتائج أن الصفات مثل الرائحة والنكهة واللون هي أعراض متلازمية، وهناك تطابق بين المظهر الخارجي للطماطم وطعمها. يوفر هذا البحث فهمًا شاملاً لكيفية اختلاف الطماطم البرية عن بعضها البعض وعن الأصناف المزروعة.

كما استفادت الدراسة من جهود التجميع التي قام بها تشارلز ريك، الذي قام بجمع البذور من أنواع الطماطم البرية خلال رحلاته في أمريكا الجنوبية. وقام الباحثون بزراعة هذه البذور المجمعة جنبًا إلى جنب مع بذورهم وقارنوا سمات الأنواع المختلفة.

لا يسلط هذا البحث الضوء على التاريخ التطوري للطماطم فحسب، بل له أيضًا آثار على تربية أصناف أكثر مغذية وجاذبية من الفاكهة. ومن خلال فهم السمات التي تساهم في الصفات المرغوبة للطماطم، يمكن للعلماء العمل على تطوير أصناف محسنة للاستهلاك.