اكتشف الباحثون مخططًا محتملاً للخلايا العصبية في أبسط الحيوانات

اكتشف الباحثون أدلة على وجود خلايا شبيهة بالخلايا العصبية في البلاكوزونات، وهي واحدة من أبسط أنواع الحيوانات. لقد وجدت Placozoans في البحار منذ مئات الملايين من السنين، ومن الممكن أنها كانت بمثابة مخطط للجهاز العصبي الموجود في الحيوانات الأكثر تعقيدًا، بما في ذلك البشر. ونشرت هذه النتائج في مجلة الخلية.

تظهر Placozoans مثل الأميبات تحت المجهر ولكنها في الواقع حيوانات. وهي أكثر ارتباطًا باللاسعات (التي تشمل شقائق النعمان البحرية والشعاب المرجانية) والثنائيات (الفقاريات) في شجرة الحياة. في حين أن سلالات الحيوانات الأخرى لديها أجهزة عصبية تحكمها الخلايا العصبية، يُعتقد أن البلاكوزونات مختلفة ولا تمتلك خلايا عصبية.

بدلاً من الخلايا العصبية، تستخدم البلاكوزونات الخلايا الببتيدية لتنظيم سلوكيات معينة. تطلق هذه الخلايا سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية التي تنشط الخلايا المحيطة، على غرار وظيفة الخلايا العصبية في الكائنات الحية الأكثر تعقيدًا. دفع هذا التشابه الباحثين إلى مزيد من البحث، حيث وضعوا نظرية مفادها أن هذه الخلايا قد تمثل الجهاز العصبي لسلف حيواني قديم.

قام فريق البحث بدراسة التعبير الجيني في placozoans واكتشف 14 نوعًا من الخلايا الببتيدية المهمة لبناء الخلايا العصبية في الحيوانات الأخرى. ومع ذلك، فقد وجدوا أن الخلايا الببتيدرجية في الصفيحات تفتقر إلى النشاط الكهربائي والقدرة على استقبال الرسائل، مما يشير إلى أنها ليست خلايا عصبية حقيقية.

ومن خلال رسم خرائط للتفاعلات المحتملة بين الخلايا الببتيدرجية والخلايا الأخرى في البلاكوزوانات، حدد الباحثون شبكة إشارات معقدة وأزواجًا محددة من الببتيدات العصبية والمستقبلات. وهذا يدعم فرضية الدماغ الكيميائي، التي تشير إلى أن الأجهزة العصبية المبكرة تطورت كشبكات من الخلايا المتصلة عبر إشارات كيميائية بدلاً من الإشارات الكهربائية.

وبمقارنة الخلايا الببتيدرية بالخلايا العصبية في الحيوانات الأخرى، اكتشف الباحثون أوجه تشابه كبيرة في طريقة استخدام الجينات، مما يشير إلى أن الأجهزة العصبية المبكرة كانت مماثلة لتلك التي شوهدت في البلاكوزوانات قبل أن تتطور إلى خلايا معقدة ترسل إشارات كهربائية.

في حين أن البلاكوزونات قد تكون بسيطة مقارنة بالبشر، إلا أن تعقيدها أعلى من المتوقع. إن إجراء المزيد من الأبحاث حول البلاكوزونات وسلالات الحيوانات الأخرى سيوفر فهمًا أفضل لتطور الجهاز العصبي ويلقي الضوء على وظائف الخلايا العصبية في أدمغتنا.

مصادر:

- المقال الأصلي: https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00143-1

– مصدر الصورة: سيباستيان ر. نجل/مركز التنظيم الجينومي