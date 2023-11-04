مهمة غامضة: مطاردة اليتي بعيد المنال

في مسلسل مثير للاهتمام على إذاعة بي بي سي 4 بعنوان "اليتي"، شرع الكاتب ومعلم التأمل أندرو بنفيلد، ورفيقه المتشكك، ريتشارد هورسي، في مغامرة مبهجة لكشف الحقيقة وراء المخلوق الأسطوري. أخذتهم رحلتهم عبر المناظر الطبيعية الخلابة في الهند وميانمار ونيبال وبوتان، حيث واجهوا حكايات آسرة عن اليتي بعيد المنال، المعروف أيضًا باسم رجل الثلج البغيض.

بينما اختتمت السلسلة بأحداث مشوقة، سلطت حلقة إضافية حديثة الضوء على اكتشاف مفاجئ. وتبين أن الشعر الغامض الذي حصلوا عليه لتحليل الحمض النووي، والذي أبقى الجمهور على حافة مقاعدهم، كان من حصان. ترك هذا الاكتشاف بينفيلد يشعر بخيبة الأمل بعد سنوات من البحث المتواصل. ومع ذلك، أكد الثنائي أن هذا الكشف الجديد لم يضعف مصداقية المسلسل أو القصص التي سمعوها من السكان المحليين.

استمرت الروايات عن مخلوق يشبه اليتي يتجول في منطقة الهيمالايا لعدة قرون. اشتد الانبهار الغربي برجل الثلج البغيض في الخمسينيات من القرن الماضي عندما عاد متسلق الجبال البريطاني إريك شيبتون من رحلة استكشافية إلى جبل إيفرست ومعه صور مذهلة لآثار أقدام عملاقة. ومع ذلك، فشلت الحملات الاستكشافية اللاحقة التي قادها الغربيون في تقديم أي دليل علمي قاطع على وجود المخلوق.

ينبع دافع بنفيلد للبحث عن الحقيقة من ازدرائه لرفض الروايات المحلية لمجرد أنها لا تتماشى مع النتائج التي توصل إليها المستكشفون السابقون. وقد عزز عزمه عالم الطبيعة الشهير السير ديفيد أتينبورو، الذي أعرب عن اعتقاده بأنه قد يكون هناك بعض الحقيقة في لغز رجل الثلج البغيض.

وبمشاركة بي بي سي في عام 2022، انطلق الثنائي في رحلتهما الحاسمة إلى بوتان، وتحديدًا محمية ساكتينج للحياة البرية، وهي منطقة محمية مشهورة بارتباطها بشعب اليتي. هنا شهد هورسي مواجهة عميقة تحدت شكوكه، بينما اكتسب بنفيلد شعر اليتي الغامض.

وكشف التحليل الجيني الذي أجرته عالمة الأحياء التطورية شارلوت ليندكفيست وفريقها في جامعة بوفالو، أن الشعر ينتمي إلى سلالة من خيول ألتاي، موطنها آسيا. تتوافق هذه النتيجة مع بحث ليندكفيست السابق، والذي وجد أن عينات اليتي المزعومة نشأت أساسًا من الدببة.

على الرغم من قبول هذه الاستنتاجات العلمية، لا يزال بنفيلد مفتونًا بالأراضي المجهولة في جبال الهيمالايا والقصص التي يتقاسمها أولئك الذين لديهم معرفة وثيقة بالمنطقة. وأعرب بكل تواضع عن احترامه للمعرفة الغنية للسكان المحليين وأشار إلى الدور الثقافي المهم الذي يلعبه اليتي في حياة المؤمنين.

ومن الواضح أن سر اليتي لا يزال يأسر المؤمنين والمتشككين على حد سواء. في حين أن الأدلة العلمية قد تكون بعيدة المنال، إلا أن جاذبية هذا المخلوق بعيد المنال والقصص المحيطة به لا تزال قائمة، مما يسمح للأسطورة بالازدهار في قلوب وعقول أولئك الذين يعتنقون المجهول.

الأسئلة المتكررة

س: ما هو اليتي؟



ج: اليتي، المعروف أيضًا باسم رجل الثلج البغيض، هو مخلوق أسطوري يعتقد أنه يسكن جبال الهيمالايا. غالبًا ما يوصف بأنه مخلوق يشبه القرد أو الدب يتجول في المناطق الجبلية الثلجية.

س: هل يوجد دليل علمي على وجود اليتي؟



ج: على الرغم من الحملات والتحقيقات العديدة، لم يتم العثور على أي دليل علمي قاطع يثبت وجود اليتي. معظم الأدلة المزعومة، مثل آثار الأقدام وعينات الشعر، تُنسب إلى حيوانات أخرى أو ثبت أنها خدعة.

س: لماذا يؤمن الناس باليتي؟



ج: إن الإيمان باليتي متجذر بعمق في التقاليد الثقافية والأسطورية لمجتمعات الهيمالايا. لقد تم تناقل هذه المعتقدات عبر الأجيال، وغالبًا ما كانت مدعومة بالروايات الشخصية ولقاءات السكان المحليين الذين يعيشون على مقربة من الجبال.

س: ما هو الدور الذي يلعبه اليتي في الثقافات المحلية؟



ج: لليتي دور ثقافي مهم في حياة أولئك الذين يؤمنون بوجوده. غالبًا ما يُعتبر كائنًا قويًا وغامضًا مرتبطًا بالجبال والطبيعة. تُعد أسطورة اليتي أيضًا مصدرًا لرواية القصص والتقاليد والارتباط بالفولكلور الغني للمنطقة.

س: هل سيستمر البحث عن اليتي؟



ج: في حين أن الاكتشاف الأخير لشعر الحصان قد ألقى بظلال من الشك على وجود اليتي، فمن المرجح أن تستمر جاذبية المخلوق الأسطوري في إلهام المزيد من التحقيقات والاستكشافات. يظل اللغز المحيط باليتي موضع اهتمام الكثيرين، وقد يستمر البحث عن إجابات له في السنوات القادمة.