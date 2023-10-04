الصين تطلق مركبة Xuntian الفضائية لتعزيز جهود البحث الفلكي

تستعد الصين لمشروع مهم من شأنه أن يعزز جهودها البحثية الفلكية ويعزز استخدام مجمع محطاتها الفضائية. ومن المقرر إطلاق المركبة الفضائية، المعروفة باسم Xuntian، في المستقبل القريب. يشار إليه أيضًا باسم تلسكوب المسح الفضائي الصيني أو تلسكوب محطة الفضاء الصينية (CSST)، وسوف يشارك Xuntian في المدار جنبًا إلى جنب مع محطة Tiangong الفضائية الصينية.

ومع مرآة أساسية كبيرة يبلغ قطرها مترين، من المتوقع أن يتفوق Xuntian على تلسكوب هابل الفضائي الشهير التابع لناسا. وسيسمح قربه من محطة الفضاء الصينية بإجراء صيانة دورية لرواد الفضاء الصينيين. من المتوقع أن يبلغ عمر مهمة تلسكوب Xuntian 10 سنوات، لكنه قد يكون قابلاً للتمديد.

تم تصميم Xuntian لالتقاط مناظر بانورامية عالية الوضوح للكون، وسيكون لديه دقة مكانية مماثلة لتلك الموجودة في تلسكوب هابل الفضائي. ومع ذلك، فإن قدرة Xuntian على الرصد سوف تتجاوز بكثير قدرة Hubble، حيث يتمتع بمجال رؤية أكبر بأكثر من 300 مرة.

ويصف كبير مصممي برنامج الفضاء الصيني المأهول، تشو جيان بينغ، مشروع شونتيان بأنه أهم مشروع علمي منذ إطلاق برنامج محطة الفضاء الصينية. وينتظره المجتمع الفلكي الصيني بشدة ويمثل أحدث التقنيات في علم الفلك.

ومن خلال تجهيزه بخمس أدوات مراقبة، بما في ذلك وحدة شونتيان، ووحدة تيراهيرتز، والتصوير متعدد القنوات، ومطياف المجال المتكامل، ورسم الإكليل لتصوير الكواكب خارج المجموعة الشمسية، سيعزز شونتيان بشكل كبير قدرات الصين في استكشاف الكون.

وفي الختام، فإن الإطلاق المرتقب للمركبة الفضائية شونتيان يدل على تفاني الصين في تعزيز وجودها في استكشاف الفضاء والبحوث الفلكية. بفضل قدرته الفائقة على المراقبة وأحدث التقنيات، فإن Xuntian مستعد للمساهمة بشكل كبير في فهمنا للكون.

مصادر:

– موقع الفضاء.كوم