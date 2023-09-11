ملخص: تم إطلاق القمر الصناعي لمهمة التصوير والتحليل الطيفي بالأشعة السينية (XRISM)، وهو جهد تعاوني بين وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) ووكالة ناسا بمشاركة وكالة الفضاء الأوروبية، في السادس من سبتمبر. تتمثل مهمة XRISM في اكتشاف الأطوال الموجية للأشعة السينية بدقة غير مسبوقة وتزويد العلماء بقراءات جديدة رائدة للأماكن الساخنة والحيوية في الكون. على عكس تلسكوبات الأشعة السينية الموجودة، يستطيع XRISM التمييز بين الألوان المختلفة لضوء الأشعة السينية، مما يفتح الباب أمام ثروة من المعلومات. تكتشف أجهزتها الأشعة السينية من خلال تغيرات صغيرة في درجة الحرارة، مما يمكنها من تحديد العناصر الكيميائية الموجودة في الأجسام وقراءة سرعات حركات الغاز. ويهدف القمر الصناعي إلى تقديم رؤية جديدة للكون الساخن والحيوي، ومراقبة الانفجارات النجمية، وتفاعلات الثقوب السوداء، واندماجات مجموعات المجرات بتفاصيل غير مسبوقة. سيقوم العلماء في جامعة شيكاغو بتحليل الملاحظات الأولى لـXRISM عن عناقيد ومجموعات المجرات الضخمة، على أمل فهم التفاعلات بين الثقوب السوداء فائقة الكتلة والمجرات المضيفة لها. سوف يقوم XRISM أيضًا بقياس وفرة العناصر الكيميائية والكشف عن التركيب الكيميائي الحالي للكون. يمثل إطلاق قمر صناعي لرصد الأشعة السينية من الفضاء تحديًا كبيرًا نظرًا لأن الغلاف الجوي للأرض يحجب الأشعة السينية. وهذه هي المحاولة الرابعة لإطلاق وتشغيل قمر صناعي مماثل بنجاح، والعلماء متفائلون بشأن إمكانات XRISM.

مصادر:

- جامعة شيكاغو. إطلاق القمر الصناعي XRISM لدراسة الكون بألوان مختلفة من الأشعة السينية Phys.org. تم الاسترجاع في 11 سبتمبر 2023