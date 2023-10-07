مهمة XPoSat الهندية: كشف أسرار الكون

تستمر رحلة استكشاف الفضاء في الهند في تحقيق إنجازات رائدة. بعد الإطلاق الناجح لمهمتي Chandrayaan-3 وAditya L-1، تستعد منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) الآن لمهمتها التالية، وهي القمر الصناعي لقياس استقطاب الأشعة السينية (XPoSat). تحمل هذه المهمة وعدًا بكشف أسرار الكون.

XPoSat هي أول مهمة قياس استقطاب في الهند والثانية فقط في العالم من نوعها، حيث يعد مستكشف قياس استقطاب الأشعة السينية التابع لناسا (IXPE) هو السلف الذي تم إطلاقه في عام 2021. وقياس الاستقطاب هو في جوهره تقنية علمية تستخدم لدراسة حركة موجات الضوء. ، مما يوفر نظرة ثاقبة لاتجاههم وأنماط الاهتزاز أثناء رحلتهم عبر الفضاء.

من المقرر أن يتم إطلاق XPoSat في الأشهر المقبلة، على متن مركبة إطلاق الأقمار الصناعية القطبية (PSLV). وبمجرد وصوله إلى المدار، من المتوقع أن يخدم لمدة خمس سنوات على الأقل. تهدف المهمة إلى مواجهة تحديات فهم آلية الانبعاث من مصادر فلكية مختلفة مثل الثقوب السوداء والنجوم النيوترونية والنوى المجرية النشطة وسدم الرياح النابضة.

وقد وجد الباحثون أن هذه العمليات معقدة وبعيدة المنال، حيث تكافح المراصد الفضائية الحالية لتوفير بيانات دقيقة عن هذه الانبعاثات. ولمواجهة هذه التحديات، قامت ISRO بتطوير أجهزة وتقنيات متقدمة، مثل XPoSat، لتسليط الضوء على هذه الألغاز الكونية.

يحمل XPoSat حمولتين علميتين مهمتين: POLIX (أداة قياس الاستقطاب في الأشعة السينية) وXSPECT (التحليل الطيفي للأشعة السينية وتوقيتها). تم تصميم POLIX لقياس معاملات استقطاب الأشعة السينية المنبعثة من حوالي 40 مصدرًا فلكيًا ساطعًا، بينما يكمل XSPECT المهمة من خلال توفير معلومات أساسية حول كيفية امتصاص الأجرام السماوية للضوء وإصداره.

من المتوقع أن تساهم مهمة XPoSat، بتقنيتها المتطورة وحمولاتها المتقدمة، بشكل كبير في فهمنا للكون. ويمثل هذا معلما آخر في رحلة استكشاف الفضاء في الهند ويؤكد ثقة البلاد المتزايدة في البعثات الفضائية.

مصادر:

- ISRO (منظمة أبحاث الفضاء الهندية)

- ناسا (الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء)