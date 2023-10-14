استكشاف الأجسام بين النجوم: لماذا تحمل الأشعة السينية المفتاح

يقترح فريق بحث بقيادة عالم فلك من جامعة ييل أن الأشعة السينية يمكن أن توفر معلومات قيمة أثناء اللقاءات القريبة مع الأجسام بين النجوم. وقد أثار اكتشاف "أومواموا"، وهي صخرة فضائية غريبة، في عام 2017، اهتمام الباحثين، الذين يشتبهون في أن الأجسام بين النجوم تمر بانتظام عبر نظامنا الشمسي.

أحد الجوانب المثيرة للاهتمام التي يدرسها علماء الفلك هو ما إذا كانت هذه الأجسام تتسارع عند خروجها من النظام الشمسي، على غرار "أومواموا". تُلاحظ ظاهرة التسارع هذه أيضًا في المذنبات الجليدية عندما تسخنها الشمس. وقد دفع هذا بعض العلماء إلى اقتراح أن "أومواموا" والأجسام المشابهة تتكون من جليد غريب.

ومع ذلك، هناك تناقض في هذه النظرية. إذا كانت الأجسام بين النجوم مصنوعة من الجليد وبدأت في الذوبان بالقرب من الشمس، فيجب أن تترك خلفها أثرًا من الغاز، مثل بخار الماء أو ثاني أكسيد الكربون. ومع ذلك، فإن التلسكوبات المتقدمة مثل تلسكوب هابل الفضائي وتلسكوب سبيتزر الفضائي لم تكتشف أي غاز يحيط بأومواموا.

وينقسم المجتمع العلمي إلى معسكرين فيما يتعلق بهذا اللغز. يعتقد البعض أن أومواموا كان مصنوعًا من جليد غريب لا يمكن اكتشافه في شكله الغازي، بينما يشير آخرون إلى أنه كان خفيف الوزن بشكل استثنائي ويتأثر بضغط ضوء الشمس.

لتسليط الضوء على هذا النقاش، قال صامويل كابوت، دكتوراه في جامعة ييل: قاد خريج في علم الفلك دراسة جديدة تقترح استخدام الأشعة السينية لفهم الأجسام الموجودة بين النجوم. يمكن أن يوفر هذا النهج رؤى حاسمة في اللقاءات المستقبلية.

وقد تم قبول الدراسة من قبل مجلة الفيزياء الفلكية، مؤكدة على أهمية تلسكوبات الأشعة السينية في كشف أسرار الأجسام الموجودة بين النجوم.

مصادر:

– 'أومواموا — رسم توضيحي لصموئيل كابوت

– مجلة الفيزياء الفلكية