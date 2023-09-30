يقول العلماء: فهم الأجسام بين النجوم من خلال الأشعة السينية

سلطت دراسة أجراها عالم فلك من جامعة ييل الضوء على أهمية استخدام الأشعة السينية لفهم الأجسام بين النجوم التي تمر عبر نظامنا الشمسي بشكل أفضل. وتشير الدراسة إلى أنه عندما يمر جسم مشابه للجرم الغامض "أومواموا" بالقرب من الأرض مرة أخرى، فإن تلسكوبات الأشعة السينية ستلعب دورًا حاسمًا في تحليله.

ووفقا للعلماء، فإن وجود أو عدم وجود الأشعة السينية يمكن أن يوفر معلومات قيمة عن طبيعة الأجسام الموجودة بين النجوم. إذا تم الكشف عن الأشعة السينية، فهذا يشير إلى وجود سحابة غازية تحيط بالجسم، مما يدفعه إلى تسارع غير عادي. ومن ناحية أخرى، يشير غياب الأشعة السينية إلى وجود قوانين فيزيائية مختلفة.

وتؤكد الدراسة على دور الرياح الشمسية، وهي تيار سريع الحركة من الجسيمات المتأينة، في هذه الفرضية. وعندما تصطدم هذه الجسيمات بالغاز، فإنها تسرق الإلكترونات، مما يؤدي إلى انبعاث الأشعة السينية والفوتونات فوق البنفسجية. ومن المثير للاهتمام أن هذه الظاهرة تحدث حتى مع الغازات غير المرئية في الطيف البصري أو الأشعة تحت الحمراء.

في حين أن الأشعة السينية ترتبط عادةً بالبيئات القاسية مثل الثقوب السوداء، إلا أنه يمكن استخدامها أيضًا لدراسة الكواكب والمذنبات والأجسام الموجودة بين النجوم. على سبيل المثال، يتم إنتاج الأشعة السينية عندما تتفاعل الرياح الشمسية مع الغلاف الجوي للكواكب مثل الزهرة والمريخ والمشتري.

ويأمل الباحثون القائمون على هذه الدراسة في اختبار فرضيتهم من خلال استخدام أدوات مطورة حديثًا لمراقبة الأجسام الموجودة بين النجوم في المستقبل. ويتوقعون أن يؤدي مسح تراث مرصد روبن القادم للمكان والزمان (LSST) إلى تعزيز قدرتهم بشكل كبير على اكتشاف ودراسة هؤلاء المتطفلين العابرين.

ومن المتوقع أن يوفر اختبار LSST للباحثين زيادة غير مسبوقة في الحساسية، بالإضافة إلى تغطية ليلية شاملة لنصف الكرة الجنوبي بأكمله. ومن المقدر أن يقوم LSST بتحديد العديد من الأجسام بين النجوم سنويًا، مما يوفر بيانات قيمة لمزيد من التحقيقات.

وقد تم قبول الدراسة للنشر في مجلة الفيزياء الفلكية.

مصادر:

– مجلة الفيزياء الفلكية (ورقة مقبولة)