تسخير رؤية الكمبيوتر لفتح رؤى حول بطاريات الليثيوم أيون

استخدم الباحثون رؤية الكمبيوتر، وهي شكل من أشكال التعلم الآلي، للحصول على فهم أعمق لكيفية عمل بطاريات الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن. من خلال الفحص الدقيق لأفلام الأشعة السينية لأقطاب البطارية على مستوى النانو، اكتشف العلماء تفاصيل فيزيائية وكيميائية كانت مخفية سابقًا. هذا الإنجاز لديه القدرة على تعزيز كفاءة بطاريات الليثيوم أيون، مع تطبيقات أوسع في فهم الأنظمة المعقدة مثل انقسام الخلايا في الأجنة.

ركزت الدراسة، التي أجراها باحثون من مختبر التسريع الوطني SLAC التابع لوزارة الطاقة، وجامعة ستانفورد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومعهد تويوتا للأبحاث، على جزيئات فوسفات حديد الليثيوم (LFP). توجد جزيئات LFP، المغلفة بطبقة رقيقة من الكربون لتحسين التوصيل الكهربائي، بشكل شائع في الأقطاب الكهربائية الموجبة لبطاريات الليثيوم أيون.

ولمراقبة العمليات الداخلية للبطاريات، أنشأ فريق البحث خلايا بطارية شفافة ذات قطبين كهربائيين محاطين بمحلول إلكتروليت يحتوي على أيونات الليثيوم حرة الحركة. ومن خلال هذا الإعداد، تمكنوا من تتبع حركة أيونات الليثيوم أثناء دورات الشحن والتفريغ. تتضمن هذه العملية، المعروفة باسم الإقحام، دخول الأيونات إلى جزيئات LFP وتركها.

تحظى LFP بأهمية كبيرة في صناعة البطاريات نظرًا لتكلفتها المنخفضة وسجل السلامة واستخدام العناصر الوفيرة، مما يجعلها ذات أهمية خاصة في سوق السيارات الكهربائية.

بدأ التعاون بين الباحثين منذ ثماني سنوات عندما جمع البروفيسور مارتن بازانت من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ووليام تشوه من جامعة ستانفورد خبرتهما في النمذجة الرياضية والمجهر المتقدم للأشعة السينية لدراسة جزيئات البطارية. وقاموا لاحقًا بدمج أدوات التعلم الآلي لتسريع اختبار البطارية وتحديد طرق الشحن المثلى. تأخذ الدراسة الحالية خطوة أخرى إلى الأمام من خلال الاستفادة من رؤية الكمبيوتر لتحليل أفلام الأشعة السينية النانوية من عام 2016. وتسمح هذه التقنية بفهم أكثر شمولاً لتفاعلات إدخال الليثيوم داخل جزيئات LFP.

ومن خلال تقسيم صور الأشعة السينية إلى وحدات بكسل، يستطيع الباحثون التقاط تركيز أيونات الليثيوم في كل نقطة داخل الجسيم. وهذا يسمح لهم بإنشاء أفلام توضح تدفق أيونات الليثيوم داخل وخارج الجسيمات أثناء الشحن والتفريغ.

وبتحليل صور الأشعة السينية، وجد الباحثون أن حركة أيونات الليثيوم داخل المادة تتوافق بشكل وثيق مع عمليات المحاكاة الحاسوبية التي طورها بازانت سابقًا. استخدموا 180,000 ألف بكسل كقياسات لتدريب نموذج حسابي يصف بدقة الديناميكا الحرارية غير المتوازنة وحركية التفاعل لمادة البطارية.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت الدراسة أن الاختلافات في معدل امتصاص أيون الليثيوم عبر سطح الجسيم ترتبط بسمك طبقة الكربون. تشير هذه النتيجة إلى أن تحسين سماكة طبقة الكربون يمكن أن يعزز كفاءة البطارية، وهو تقدم مهم في تصميم البطارية.

تقدم نتائج هذه الدراسة رؤى حول تحسين أقطاب فوسفات الحديد الليثيوم وتوضح إمكانات التعلم الآلي وتقنيات التصوير المتقدمة في كشف أسرار المواد والأنظمة. لا يمهد هذا الإنجاز الطريق للتقدم في تكنولوجيا البطاريات فحسب، بل يبشر أيضًا بدراسة تكوين الأنماط في الأنظمة الكيميائية والبيولوجية الأخرى.

المصدر

– بيان صحفي لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

– بيان صحفي لجامعة ستانفورد

– مجلة الطبيعة