انكماش عطارد والحركة الأخيرة للوشاح

لقد عرف علماء الكواكب منذ فترة طويلة أن عطارد يتقلص على مدى مليارات السنين بسبب تبريد باطنه. ومع تبريد باطن الكوكب، يتقلص حجم مكوناته الصخرية والمعدنية قليلًا. ومع ذلك، فإن مدى تقلص الزئبق حاليًا وإلى متى ستستمر هذه العملية ظل مجهولاً. تقدم دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Geoscience رؤية جديدة لهذه الظاهرة.

ومع انكماش الجزء الداخلي لعطارد، يتطور سطحه "صدوع دفع" استجابة للمساحة المتناقصة تدريجيا التي يحتاج إلى تغطيتها. على غرار التجاعيد التي تتشكل على تفاحة قديمة، يتجعد سطح عطارد بسبب الانكماش الحراري لداخله. أول دليل على انكماش عطارد جاء في عام 1974 عندما التقطت مهمة مارينر 10 صورا لمنحدرات يبلغ ارتفاعها كيلومترات تلتف عبر تضاريسها. وكشفت مهمة ماسنجر، التي دارت حول عطارد في الفترة من 2011 إلى 2015، عن المزيد من "المنحدرات المفصصة" حول الكوكب.

ومن خلال دراسة هذه المنحدرات، استنتج العلماء أن نصف قطر عطارد قد تقلص بنحو 7 كيلومترات مع مرور الوقت. يعد تحديد عمر سطح عطارد أمرًا صعبًا، ولكن يتم ذلك عادةً عن طريق حساب كثافة الحفر الناتجة عن الاصطدام. كلما زاد عدد الحفر الموجودة على السطح، كلما كان أقدم. ومع ذلك، فإن معدل تشكل الحفرة الصدمية كان أعلى بكثير في ماضي الكوكب. وعلى الرغم من هذا التحدي، كان من الواضح أن المنحدرات نفسها كانت قديمة إلى حد ما.

كان الرأي المتفق عليه هو أن عمر منحدرات عطارد يبلغ حوالي 3 مليارات سنة. ومع ذلك، تشير الدراسة الحديثة إلى أن العديد من هذه المنحدرات شهدت حركة حديثة. وقد لوحظت كسور صغيرة تعرف باسم "العصا" على الأسطح العلوية الممتدة لبعض المنحدرات. تشير هذه القطع إلى أن شرائح القشرة المندفعة قد انحنت أثناء دفعها فوق التضاريس المجاورة، مما أدى إلى حدوث شقوق. واستنادًا إلى معدل التشويش الناتج عن الاصطدامات بهذه السناجب، فقد تم حساب أن عمر غالبيتها أقل من 300 مليون سنة.

نتائج هذه الدراسة لها آثار مهمة لفهم حجم ومدة حركات الصدع على عطارد. لا يتوقع العلماء أن الانكماش الحراري لعطارد قد انتهى بالكامل، مما يشير إلى أنه ربما لا تزال هناك حركة مستمرة للمنحدرات. ستوفر مهمة BepiColombo الأوروبية اليابانية المشتركة، المقرر أن تدور حول عطارد في عام 2026، فرصة لتأكيد هذه النتائج واكتساب المزيد من المعرفة حول ميزات سطح عطارد.

بالإضافة إلى ذلك، شهد القمر أيضًا التبريد والانكماش. على الرغم من أن المنحدرات أصغر وأقل إثارة من تلك الموجودة على عطارد، فقد كشفت التحليلات الأخيرة أن بعض المنحدرات على القمر نشطة حاليًا. تم اكتشاف أن الزلازل القمرية تتجمع بالقرب من المنحدرات الفصوصية، وتُظهر الصور المأخوذة من المدار المسارات التي خلفتها الصخور التي ترتد على وجوه المنحدرات.

مصادر:

– علوم الأرض الطبيعية