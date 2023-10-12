اقتراب الكويكب 2023 TV3 من الأرض اليوم

أعلنت وكالة ناسا مؤخراً أن كويكباً يعرف باسم الكويكب 2023 TV3 من المقرر أن يقترب من الأرض اليوم 12 أكتوبر. ومن المتوقع أن يمر هذا الكويكب على مسافة أقرب أربع مرات من القمر، مما يجعله أحد أقرب الكويكبات. مقاربات عام 2023.

ينتمي الكويكب 2023 TV3 إلى مجموعة أبولو من الكويكبات القريبة من الأرض، وهي صخور فضائية تعبر مدار الأرض. تمت تسمية هذه الكويكبات على اسم كويكب أبولو عام 1862، الذي اكتشفه عالم الفلك كارل رينموث. ويتراوح حجم الكويكب بين 26 و59 قدما، مما يجعله مشابها لكويكب تشيليابينسك الذي تسبب في أضرار كبيرة في روسيا عام 2013.

ويتحرك هذا الكويكب على وجه التحديد بسرعة تبلغ حوالي 51,196 كيلومترًا في الساعة، وهي أسرع بكثير من سرعة صاروخ باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت. وعلى الرغم من سرعته، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد الكويكب 2023 TV3 وهو يقترب من الأرض، وفقا لوكالة ناسا. ومع ذلك، من غير المتوقع حدوث أي اقتراب قريب آخر في المستقبل القريب.

على الرغم من أن ناسا ووكالات الفضاء الأخرى لديها شبكة من التلسكوبات والمراصد لتتبع الكويكبات ومراقبتها، إلا أنه ليس من غير المألوف أن تمر الكويكبات دون أن يلاحظها أحد حتى تصبح قريبة نسبيًا من الأرض. وفي حالة الكويكب 2023 NT1، لم يتم اكتشافه حتى دخل نصف قطر الأرض الذي يبلغ 60,000 ألف ميل، وهو أقرب أربع مرات من القمر.

يعد تتبع ومراقبة الكويكبات أمرًا بالغ الأهمية لتحديد التهديدات المحتملة ووضع استراتيجيات للتخفيف من المخاطر التي تشكلها على كوكبنا. في حين أن هذا الاقتراب الوثيق من الكويكب 2023 TV3 لا يشكل أي خطر وشيك، إلا أنه بمثابة تذكير بأهمية اليقظة المستمرة في مراقبة السماء بحثًا عن كويكبات يحتمل أن تكون خطرة.

مصادر:

- ناسا

- الذي - التي