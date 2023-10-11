لماذا لا يتجمد جسمك على الفور في الفضاء الخارجي؟

ملخص: يبلغ متوسط ​​درجة الحرارة في الفضاء الخارجي -270 درجة مئوية، وهي درجة حرارة شديدة البرودة. ومع ذلك، خلافًا للاعتقاد الشائع، لن يتجمد جسمك على الفور إذا تعرض للفضاء. والسبب في ذلك هو عدم وجود جزيئات في الفضاء يمكنها نقل الطاقة الحرارية. على عكس الأرض، حيث تتفاعل الذرات باستمرار وتنقل الطاقة، يوجد عدد قليل جدًا من الجزيئات في الفضاء، مما يؤدي إلى الحد الأدنى من نقل الطاقة. في حين أن الإشعاع يمكن أن يحدث في الفضاء، إلا أنه عملية بطيئة مقارنة بنقل الطاقة بين الأجسام المتصادمة. ونتيجة لذلك، سيستغرق جسمك ما بين 18 إلى 36 ساعة ليتجمد في الفضاء بسبب التبريد الإشعاعي. ومع ذلك، فإن تقطعت بهم السبل في الفضاء يمثل تحديات أخرى مثل انخفاض الضغط ونقص الأكسجين، والتي يمكن أن تكون مصدر قلق أكثر إلحاحًا.

درجة الحرارة هي قياس لطاقة اهتزازات المادة، حيث تؤدي الطاقة الأعلى إلى ارتفاع درجة الحرارة. ويشير الصفر المطلق إلى النقطة التي لا يوجد فيها أي اهتزاز للمادة، وبالتالي لا يوجد بها درجة حرارة. تنتقل الحرارة عندما تتلامس ذرات ذات كميات مختلفة من الطاقة، حيث تنقل الذرات الطاقة حتى تصل إلى نفس درجة الحرارة. في الفضاء، يعني نقص الجزيئات أن هناك فرصًا قليلة لنقل الطاقة، مما يؤدي إلى الحد الأدنى من نقل الحرارة إلى جسمك. وبدلا من ذلك، سوف يبرد جسمك في المقام الأول من خلال عملية الإشعاع، وهي أبطأ بكثير مقارنة بالتوصيل.

إن تقطعت بهم السبل في الفضاء يشكل تحديات مختلفة تتجاوز التجميد. يعد توفر الأكسجين والضغط المنخفض الشديد من المخاوف التي تتطلب المزيد من الاستكشاف. على الرغم من أن التجميد لا يشكل تهديدًا مباشرًا، إلا أن قلة نقل الحرارة والظروف المختلفة إلى حد كبير في الفضاء تجعله بيئة غير مضيافة للبشر.

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- تعريفات درجة الحرارة والصفر المطلق وانتقال الحرارة: معرفة المؤلف