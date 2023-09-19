دراسة جديدة وجدت مبيدات حشرية ضارة في حبوب لقاح النحل في أيرلندا

سلطت دراسة حديثة أجرتها كلية ترينيتي في دبلن وجامعة مدينة دبلن الضوء على التأثير الضار للمبيدات الحشرية على أنواع النحل المختلفة في أيرلندا. قام الباحثون بفحص حبوب لقاح المحاصيل من 12 موقعًا مختلفًا في البلاد وقاموا بتحليل مستويات المبيدات الحشرية المتبقية. كما قاموا بجمع حبوب اللقاح من نحل العسل والنحل الطنان في هذه المواقع.

وكشفت الدراسة أن حبوب لقاح النحل الطنان تحتوي على أكبر عدد من المركبات والمبيدات الحشرية مقارنة بالأنواع الأخرى من حبوب اللقاح. ومما يثير القلق بشكل خاص وجود المبيدات الحشرية النيونيكوتينويدية في حبوب لقاح النحل الطنان. من المعروف أن النيونيكوتينويدات ضارة بالنحل والحيوانات الأخرى.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن العديد من المبيدات الحشرية المكتشفة لم يتم تطبيقها مؤخرًا على الحقول التي تم جمع حبوب اللقاح فيها. يشير هذا إلى أن هذه المواد الكيميائية إما تبقى في البيئة لفترة طويلة أو أن البقايا تأتي من نباتات في مناطق أخرى ضمن نطاق غذاء النحل.

أعربت إيلينا زيوجا، المؤلفة الأولى للدراسة ومرشحة الدكتوراه في كلية ترينيتي للعلوم الطبيعية، عن قلقها بشأن النتائج. وشددت على أن بعض هذه المبيدات السامة لم يتم استخدامها في الحقول التي تم أخذ عينات منها لمدة ثلاث سنوات على الأقل، مما يعني أن المواد الكيميائية لا تزال موجودة في حواف الحقل أو أن النحل يجمع حبوب اللقاح الملوثة من خارج الحقول التي تم أخذ العينات منها.

ومن النتائج المهمة الأخرى للدراسة هو تعرض أنواع مختلفة من النحل لأنواع مختلفة من المبيدات الحشرية. تم العثور على أن حبوب لقاح نحل العسل ملوثة في الغالب بمبيدات الفطريات، في حين أن حبوب لقاح النحل الطنان كانت ملوثة في المقام الأول بالمبيدات الحشرية النيونيكوتينويد.

وشدد زيوجا على أهمية أخذ أنواع النحل المتعددة في الاعتبار عند تقييم التعرض للمبيدات الحشرية. وذكرت أن استخدام نحل العسل كمرجع وحيد لفهم التعرض للمبيدات الحشرية لا يقدم صورة كاملة. يلعب كل من نحل العسل والنحل الطنان أدوارًا حاسمة في خدمات التلقيح ودعم النظم البيئية الصحية.

تلقي هذه الدراسة الضوء على الوجود المقلق للمبيدات الحشرية الضارة في حبوب لقاح النحل في أيرلندا. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآثار الطويلة الأجل لبقايا المبيدات الحشرية على مجموعات النحل والتنوع البيولوجي على نطاق أوسع.

مصادر:

– كلية ترينيتي في دبلن

- جامعة مدينة دبلن