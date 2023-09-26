دراسة الدودة المستديرة تلقي الضوء على وراثة العاطفة

اكتشف باحثون من جامعة مدينة ناغويا وكلية ميلز أن الدودة المستديرة Caenorhabditis elegans تظهر أشكالًا بدائية من العاطفة عند تعرضها للصدمات الكهربائية. وجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة Genetics، أن الديدان أظهرت سلوكًا يتوافق مع الاستجابات "العاطفية" الأساسية، مع إعطاء الأولوية للهروب على الطعام.

استخدم الفريق الديدان المستديرة في أبحاثهم بسبب استخدام الديدان على نطاق واسع في دراسة الوظائف الخلوية والوراثية الأساسية. عندما تعرضت الديدان للصدمات الكهربائية، تحركت بشكل غير متوقع بسرعة عالية واستمرت في الجري لمدة دقيقة أو دقيقتين بعد انتهاء التحفيز. يعد هذا السلوك المستمر نادرًا، حيث تتوقف معظم الحيوانات عن استجابتها للمحفز عندما لا يكون موجودًا.

أثناء وبعد التحفيز الكهربائي، تجاهلت الديدان بكتيريا الطعام، والتي تعد ضرورية لبقائها على قيد الحياة. يشير هذا إلى أن الديدان تعطي الأولوية للهروب من الخطر على الحصول على الطعام. وكشف التحليل الجيني أن الديدان التي لم تكن قادرة على إنتاج الببتيدات العصبية، على غرار الهرمونات لدى البشر، أظهرت مدة أطول من الجري المستمر استجابة للتحفيز الكهربائي.

تشير هذه النتائج إلى أن الحالة المستمرة في الاستجابة للخطر يتم تنظيمها والتحكم فيها بواسطة آلية وراثية نشطة. وتشير الدراسة إلى أن المشاعر، مثل الإثارة أو الخوف، قد لا تتلاشى بشكل طبيعي مع مرور الوقت ولكن يتم التحكم فيها بشكل فعال عن طريق الجينات. يقدم هذا البحث نظرة ثاقبة للآليات الجينية الكامنة وراء المشاعر البدائية.

يمكن أن يؤدي اكتشاف الجينات المرتبطة بالعاطفة في الديدان إلى علاجات جديدة للاضطرابات العاطفية لدى البشر. يمكن علاج حالات مثل الاكتئاب، الذي يتميز بالمشاعر السلبية المفرطة والمستمرة، من خلال استهداف هذه الجينات المكتشفة حديثًا. من المعروف أن الجينات الموجودة في الديدان لها نظيراتها في البشر، مما يجعلها أهدافًا قيمة لمزيد من البحث في الاضطرابات العاطفية.

بشكل عام، تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية فهم الأساس الجيني للعواطف وكيف يمكن لأبسط الكائنات الحية أن توفر رؤى قيمة حول الآليات العاطفية المعقدة.

مصادر:

- لينغ فاي تي وآخرون. "تسبب الصدمة الكهربائية استجابة سلوكية مستمرة تشبه الهروب في الديدان الخيطية Caenorhabditis elegans." علم الوراثة.

– جامعة مدينة ناغويا.