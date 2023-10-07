يلتقط القمر الصناعي HotSat-1 التابع لشركة SatVu الصور الأولى للتغيرات في حرارة الأرض

كشفت شركة SatVu، وهي شركة تكنولوجيا مناخية مقرها المملكة المتحدة، عن الصور الأولى من قمرها الصناعي HotSat-1، الذي يطلق عليه اسم "مقياس الحرارة العالمي". تم إطلاق هذا القمر الصناعي الرائد للتصوير الحراري في يونيو على متن صاروخ SpaceX's Falcon 9، ويهدف إلى توفير رؤى قيمة حول النشاط الاقتصادي وكفاءة الطاقة.

وعلى عكس الأقمار الصناعية التقليدية التي تعتمد على الضوء المرئي، يركز HotSat-1 على مراقبة الأشعة تحت الحمراء لفهم الحرارة المنبعثة من الأجسام والمناظر الطبيعية. ومن خلال التقاط الاختلافات في درجات الحرارة في مناطق مثل لاس فيغاس وشيكاغو، بدقة ملحوظة تبلغ 10 أمتار، يوفر القمر الصناعي بيانات قيمة لمختلف الصناعات.

إحدى حالات الاستخدام البارزة التي أبرزتها الشركة هي القدرة على مراقبة حرائق الغابات بشكل أكثر فعالية. على سبيل المثال، التقط القمر الصناعي بصمة حرارية مفصلة لحرائق الغابات التي اجتاحت الأقاليم الشمالية الغربية لكندا في يونيو. يمكن لرجال الإطفاء استخدام هذه البيانات عالية الدقة لتتبع تقدم جبهات الحرائق، خاصة في المناطق الحرجة القريبة من المناطق المأهولة بالسكان.

بالمقارنة مع الأقمار الصناعية الموجودة مثل Landsat التابع لناسا والقمر الأوروبي Sentinel، والتي تجمع البيانات الحرارية بدقة تقريبية تتراوح بين 100 إلى 1,000 متر، فإن HotSat-1 يقدم دقة غير مسبوقة. فهو يمكّن مخططي المدن من فهم انتشار الحرارة وفقدان الطاقة من المباني وخطوط الأنابيب والمصانع بشكل أفضل، مما يسهل تطوير بنية تحتية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة لمعالجة المخاوف المتعلقة بتغير المناخ.

يمثل اكتشاف الإشارات الحرارية من الفضاء تحديات فريدة من نوعها، حيث إن التقاط ضوء الأشعة تحت الحمراء أكثر صعوبة من التقاط إشارات الرادار ذي الفتحة الاصطناعية (SAR). يستخدم SatVu تقنية الغالق البطيء لالتقاط الصور، مما يضمن الوضوح على الرغم من سرعة القمر الصناعي البالغة 7 كيلومترات في الثانية.

يعد HotSat-1 هو الأول من بين ثمانية أقمار صناعية من المقرر إطلاقها بواسطة SatVu، والتي حصلت على 37.1 مليون دولار من تمويل رأس المال الاستثماري حتى الآن. وتهدف الشركة إلى إطلاق قمرها الصناعي الثاني خلال عام واحد تقريبًا.

مصادر:

– Space.com: “شركة بريطانية تطلق مقياس الحرارة العالمي لرصد التغيرات في حرارة الأرض”

-ساتفو: "HotSat-1"