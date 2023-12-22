تُظهر أنواع الضفادع ذات الأنياب المكتشفة حديثًا سلوكًا إنجابيًا فريدًا

كشفت دراسة نشرت مؤخرا في مجلة PLOS ONE عن اكتشاف نوع جديد من الضفادع ذات الأنياب، والذي يصادف أنه أصغر نوع تم العثور عليه على الإطلاق. على عكس الحجم الكبير لمعظم الضفادع من نفس الجنس، فإن هذا النوع بالذات يمكن مقارنته في الحجم بالربع.

وعثر فريق البحث بقيادة جيف فريدريك، باحث ما بعد الدكتوراه في المتحف الميداني في شيكاغو، على هذه الضفادع الصغيرة أثناء إجراء دراستهم في سولاويزي، وهي جزيرة إندونيسية معروفة بموائلها المتنوعة والبكر. كان الفريق مفتونًا بالعثور على أعشاش الضفادع على أوراق شتلات الأشجار والصخور المغطاة بالطحالب، على ارتفاع عدة أقدام فوق مستوى سطح الأرض. تتحدى هذه النتيجة الفكرة التقليدية القائلة بأن البرمائيات تضع بيضها في الماء لمنعها من الجفاف.

علاوة على ذلك، لاحظ الباحثون سلوكًا غريبًا بين هذه الضفادع ذات الأنياب. على عكس معظم الضفادع، حيث تعتني الإناث عادة بالبيض، لاحظ الفريق أن ذكور الضفادع هي التي كانت تحرس الأعشاش الأرضية. وقد تم توثيق هذا السلوك، على الرغم من أنه غير شائع، في عدد قليل من أنواع الضفادع الأخرى. يقوم ذكور الضفادع بتغليف البيض بمركبات تحميه من الجفاف وتمنع التلوث البكتيري والفطري.

كما سلطت الدراسة الضوء على التكيفات الإنجابية الفريدة لهذه الضفادع ذات الأنياب. على عكس أقاربها الأكبر حجمًا، تمتلك هذه الضفادع أنيابًا أصغر، وهو ما قد يُعزى إلى عادات التعشيش بعيدًا عن الماء. يستخدم أقاربهم الأكبر حجمًا أنيابهم للتنافس على أماكن وضع البيض الرئيسية على طول ضفاف النهر. ومع ذلك، نظرًا لأن هذا النوع الجديد قد تطور ليضع بيضه في البيئات الأرضية، فقد تضاءلت الحاجة إلى الأنياب الكبيرة.

أطلق الباحثون على النوع الجديد اسم Limnonectes phyllofolia، مع كلمة "phyllofolia" التي تعني "عش الأوراق". يسلط هذا الاكتشاف الضوء على التنوع البيولوجي المذهل الموجود في سولاويزي ويؤكد على الحاجة الملحة للحفاظ على الموائل. إن تدمير هذه الموائل الاستوائية الفريدة يهدد وجود عدد لا يحصى من الأنواع التي تقتصر على هذه المناطق. إن فهم هذه النظم البيئية وحمايتها أمر بالغ الأهمية للحفاظ على التنوع البيولوجي الاستثنائي للأرض.