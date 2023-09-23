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اكتشف علماء الآثار أقدم هيكل خشبي في العالم

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 23، 2023
اكتشف علماء الآثار أقدم هيكل خشبي في العالم

اكتشف علماء الآثار اكتشافًا استثنائيًا بالقرب من حدود زامبيا وتنزانيا، يُعتقد أنه أقدم هيكل خشبي معروف في العالم. يتكون الهيكل، الموجود على طول ضفة نهر في زامبيا، من قطعتين متشابكتين من شجرة صفصاف كبيرة الثمار. يتم نحت جذوع الأشجار وتقطيعها وتشكيلها بأدوات حجرية حادة ويتم تثبيتها معًا بشق.

يسبق هذا الاكتشاف الرائع الإنسان الحديث ويقدر عمره بما لا يقل عن 476,000 سنة، أي قبل تطور الإنسان العاقل بوقت طويل. ومن الممكن أن يكون هذا الهيكل من صنع إنسان هايدلبرغ، الذي يُعتقد أنه عاش في المنطقة منذ ما بين 700,000 إلى 200,000 سنة مضت.

لم يتم تأكيد الغرض من الهيكل بشكل كامل، لكن علماء الآثار يتوقعون أنه كان من الممكن أن يكون بمثابة ممر أو أساس لمنصة. كان من الممكن استخدام هذه المنصة لأنشطة مختلفة مثل تخزين العناصر، أو الحفاظ على الحطب أو الطعام جافًا، أو ببساطة كمكان للجلوس وإنشاء الأشياء. ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه تم اكتشاف مجموعة من الأدوات الخشبية في الموقع، بما في ذلك إسفين وعصا حفر.

يتحدى هذا الاكتشاف الافتراضات السابقة حول قدرات البشر الأوائل. يقول البروفيسور لاري بارهام، عالم الآثار في جامعة ليفربول: “لقد قاموا بتحويل محيطهم لجعل الحياة أسهل، حتى لو كان ذلك فقط من خلال صنع منصة للجلوس عليها بجانب النهر للقيام بأعمالهم اليومية. لقد استخدموا ذكائهم وخيالهم ومهاراتهم لخلق شيء لم يروه من قبل، شيء لم يكن موجودًا من قبل.

ويشير هذا الاكتشاف إلى وجود مستوى مجرد من التفكير وربما تطور اللغة بين أسلاف الإنسان الأوائل. إنها شهادة على براعتهم وبراعتهم التكنولوجية، مما يسلط ضوءًا جديدًا على فهمنا لماضينا القديم.

مصادر:
- الحارس
– مجلة الطبيعة

By فيكي ستافروبولو

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