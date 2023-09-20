اكتشاف أقدم هيكل خشبي يعود تاريخه إلى نصف مليون سنة في زامبيا

حقق علماء الآثار اكتشافًا رائدًا في موقع شلالات كالامبو الذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ في زامبيا. لقد اكتشفوا أقدم هيكل خشبي تم العثور عليه على الإطلاق، ويعود تاريخه إلى ما يقرب من نصف مليون سنة. يلقي الهيكل المحفوظ جيدًا الضوء على القدرات المتقدمة لأسلافنا القدماء. ويشير الاكتشاف إلى أنهم كانوا أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية مما كان يعتقد سابقا.

وتم اكتشاف الهيكل الخشبي في شلالات كالامبو، الواقعة بالقرب من الحدود مع تنزانيا. ويقدر أن عمره لا يقل عن 476,000 سنة، أي أنه يسبق تطور الإنسان العاقل. يُظهر الخشب علامات قطع تشير إلى أنه تم استخدام الأدوات الحجرية لربط قطعتين كبيرتين من الخشب معًا. يُعتقد أن الهيكل كان بمثابة منصة أو ممشى أو مسكن مرتفع، مصمم لإبقاء أسلافنا فوق الماء.

وبالإضافة إلى الهيكل الخشبي، تم العثور في الموقع أيضًا على مجموعة من الأدوات الخشبية بما في ذلك إسفين وعصا للحفر. في حين أنه كان معروفًا بالفعل أن البشر الأوائل استخدموا الخشب خلال هذا الوقت، إلا أنه كان عادةً لأغراض محدودة مثل إشعال النار أو الصيد.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، لاري بارهام، من جامعة ليفربول، إن اكتشاف الهيكل كان "اكتشافًا بالصدفة" تم إجراؤه أثناء عملية التنقيب في عام 2019. ويعود تاريخ السجلات السابقة لأقدم هيكل خشبي إلى ما يقرب من 9,000 عام، مما يجعل هذا الاكتشاف كبار السن بشكل ملحوظ.

يمثل الحفاظ على الخشب القديم تحديًا بسبب ميله إلى التعفن وترك أثر ضئيل للسجل التاريخي. ومع ذلك، يُعتقد أن ارتفاع مستوى المياه في شلالات كالامبو قد ساهم في الحفاظ على الهيكل بشكل استثنائي على مر القرون.

وتمكن الباحثون من تحديد عمر الهيكل الخشبي بدقة باستخدام طريقة تأريخ جديدة تسمى التأريخ بالتلألؤ. ومن خلال قياس آخر مرة تعرضت فيها المعادن لأشعة الشمس، اكتشفوا أن عمر الهيكل لا يقل عن 476,000 سنة.

يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول القدرات والتقدم التكنولوجي لأسلافنا القدماء. ويشير أيضًا إلى أن البشر الأوائل امتلكوا الخيال والمهارات اللازمة لبناء هياكل خشبية معقدة قبل وقت طويل من ظهور الإنسان العاقل.

مصادر:

– مجلة الطبيعة