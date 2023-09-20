علماء الآثار يكتشفون أقدم هيكل خشبي، مما يشير إلى أسلاف متقدمين

حقق علماء الآثار اكتشافا استثنائيا في زامبيا، حيث اكتشفوا أقدم هيكل خشبي تم العثور عليه على الإطلاق. يعود تاريخ الهيكل، الذي يُعتقد أنه عبارة عن منصة أو ممشى أو مسكن مرتفع، إلى ما لا يقل عن 476,000 عام، أي قبل تطور الإنسان العاقل بوقت طويل. تشير هذه النتيجة إلى أن أسلافنا ربما كانوا أكثر تقدمًا مما كان يُعتقد سابقًا.

وتم العثور على الهيكل الخشبي المحفوظ جيدًا في شلالات كالامبو، بالقرب من الحدود مع تنزانيا. تشير علامات القطع الموجودة على الخشب إلى أنه تم استخدام الأدوات الحجرية لربط قطعتين كبيرتين من الخشب معًا. وبالإضافة إلى الهيكل، تم اكتشاف مجموعة من الأدوات الخشبية في الموقع، بما في ذلك إسفين وعصا حفر.

وكان الرقم القياسي السابق لأقدم هيكل خشبي يبلغ حوالي 9,000 عام. ويعتبر الاكتشاف في شلالات كالامبو “اكتشافًا بالصدفة” تم إجراؤه في عام 2019 أثناء التنقيب في الموقع. تم الحفاظ على الهيكل بسبب ارتفاع منسوب المياه عند الشلالات. يميل الخشب القديم إلى التعفن ولا يترك وراءه سوى أثر ضئيل، مما يجعل مثل هذه الاكتشافات نادرة.

استخدم الباحثون طريقة جديدة تسمى التأريخ التلألؤي لتحديد عمر الهيكل بدقة. تقيس هذه الطريقة آخر مرة تعرضت فيها المعادن لأشعة الشمس. وكشفت النتائج أن الهيكل الخشبي أقدم بكثير مما كان يعتقد في البداية، ويعود تاريخه إلى 476,000 ألف سنة على الأقل.

ويتحدى هذا الاكتشاف فكرة أن أسلافنا كانوا من البدو الرحل، حيث بدا الهيكل وكأنه مسكن دائم بالقرب من الشلالات، والذي يوفر مصدرًا دائمًا للمياه. وتشير النتائج أيضًا إلى وجود مستوى مجرد من التفكير وربما استخدام اللغة، حيث استخدم أسلافنا ذكائهم وخيالهم ومهاراتهم لإنشاء شيء لم يكن موجودًا من قبل.

لقد غيرت دراسة هذا الهيكل الخشبي طريقة تفكير علماء الآثار في أقاربنا القدماء، والاعتراف بقدرتهم على تحويل محيطهم وتحسين حياتهم اليومية. توضح هذه النتيجة القدرات المعرفية لأسلافنا فيما يتعلق بالتخطيط وتصور المنتج النهائي.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث للتأكد ما إذا كان الهيكل مسكنًا دائمًا أم لا. يوفر الاكتشاف في شلالات كالامبو رؤى قيمة حول الطبيعة المتقدمة لأسلافنا وقدرتهم على التكيف مع محيطهم.

مصادر:

- وكالة الصحافة الفرنسية