رؤى جديدة حول المياه القديمة: بوابة لكشف تاريخ الأرض وإمكانية الحياة على الكواكب الأخرى

في أعماق منجم كيد كريك في كندا، تم اكتشاف اكتشاف رائد أعاد كتابة كتب التاريخ. عثرت عالمة الجيوكيمياء باربرا شيروود لولار على اكتشاف مذهل: مياه يزيد عمرها عن 1.6 مليار سنة، مما يجعلها أقدم مياه تم اكتشافها على الإطلاق على الأرض. لقد تم احتجاز هذا السائل المذهل داخل صخور منجم أونتاريو لفترة لا يمكن فهمها من الوقت، ليكون بمثابة كبسولة زمنية تحتوي على أسرار الماضي القديم لكوكبنا.

بدأت رحلة شيروود لولار للكشف عن مصدر المياه الاستثنائي هذا في عام 1992 عندما زارت منجم كيد كريك لأول مرة. يقع على عمق أكثر من 3 كيلومترات تحت سطح الأرض، وهو أعمق منجم للمعادن في العالم، مما يجعله موقعًا مثاليًا للبحث عن المياه القديمة. لم يكن الأمر كذلك حتى رحلة استكشافية عام 2013، حيث تمكنت شيروود لولار وفريقها من جامعة تورنتو من الوصول إلى قسم عميق بما يكفي لاستخراج المحلول الملحي الذي حطم الرقم القياسي.

أحد الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام في هذا الاكتشاف هو وجود الميكروبات الموجودة داخل المياه القديمة. تشير هذه الميكروبات إلى إمكانية وجود حياة غريبة في كهوف مماثلة تحت الأرض على كواكب أخرى. تحتوي المياه، وهي مياه مالحة بشكل لا يصدق وأكثر ملوحة بعشر مرات من مياه البحر، على الكبريتات، وهي علامة واضحة على النشاط الميكروبي. ولا تكمن أهمية هذا الاكتشاف في العمر الأقصى للمياه فحسب، بل أيضًا في الآثار المحتملة لوجود حياة خارج الأرض.

علاوة على ذلك، فإن نتائج الاختبارات المعملية التي أجريت على عينات المياه توفر رؤى أكثر روعة. ومن خلال تحليل الغازات المحبوسة داخل الماء، مثل الهيليوم والنيون والأرجون والزينون، يستطيع العلماء قياس عمر الماء بدقة. وكشفت النتائج بشكل مذهل أن عمر المياه يبلغ 1.6 مليار سنة، وهو ما يزيد بشكل مذهل عن الرقم القياسي السابق بمقدار 500 مليون سنة.

يتجاوز هذا الاكتشاف الرائد تاريخ الأرض ويحمل آثارًا على البحث عن الحياة على الأجسام الكوكبية الأخرى. إن وجود ميكروبات كيميائية التغذية تعيش في أعماق الأرض يعطي الأمل في إمكانية الحياة على المريخ. في حين أن المريخ قد يكون الآن كوكبًا قاحلًا وجافًا، إلا أن بيئته الجوفية يمكن أن تؤوي فئة مختلفة تمامًا من الحياة.

وبينما نتعمق في ألغاز كوكبنا، يصبح من الواضح أن الحياة قد تمتد إلى ما هو أبعد من السطح. يكشف استكشاف المياه القديمة في منجم كيد كريك عن منظور جديد حول تغلغل الحياة في أعماق كوكبنا. إنه تذكير بأنه لا يزال هناك الكثير مما لم نكتشفه بعد حول تاريخ الأرض وإمكانية الحياة في مكان آخر في الكون.

أسئلة وأجوبة

1. كيف حدد العلماء عمر الماء الذي يبلغ عمره مليار سنة؟

استخدم العلماء عملية تسمى تأريخ المياه، والتي تضمنت تحليل الغازات القديمة المحاصرة داخل الماء، بما في ذلك الهيليوم والنيون والأرجون والزينون. وتتحلل نظائر هذه الغازات بمعدل يمكن التنبؤ به، مما يسمح للعلماء بقياس عمر الماء بدقة.

2. ماذا يعني اكتشاف المياه القديمة للبحث عن الحياة على الكواكب الأخرى؟

يشير وجود الميكروبات في المياه القديمة إلى أن الحياة يمكنها البقاء في بيئات قاسية ومعزولة في أعماق الأرض. يفتح هذا الاكتشاف إمكانية وجود حياة ميكروبية مماثلة في كهوف تحت الأرض على كواكب أخرى، مثل المريخ.

3. ما أهمية منجم كيد كريك في الكشف عن تاريخ الأرض؟

لا يوفر منجم كيد كريك فرصة فريدة لدراسة المياه التي يبلغ عمرها مليار عام فحسب، بل يقدم أيضًا نظرة ثاقبة لقاع البحر القديم للأرض. ويقع المنجم على قمة الدرع الكندي لما قبل الكمبري، الذي يعود تاريخه إلى 2.7 مليار سنة، وكان في يوم من الأيام قاع المحيط. إنها بمثابة كبسولة زمنية، تحافظ على بقايا الماضي القديم للأرض.

4. كيف يمكن مقارنة طعم المياه التي يبلغ عمرها مليار عام بالمياه الحديثة؟

ووفقا لباربرا شيروود لولار، فإن المياه القديمة "مالحة ومريرة للغاية". لا يشبه الطعم طعم النبيذ المعتق، كما قد يتوقع المرء.