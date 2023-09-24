مساحة البقاء السرية: غرفة المطاط التابعة لناسا

السفر إلى الفضاء أمر محفوف بالمخاطر ومعقد، ولهذا السبب تتخذ وكالة ناسا تدابير واسعة النطاق لضمان سلامة طاقمها. أحد هذه الإجراءات هو إنشاء الغرفة المطاطية، وهي منشأة سرية تقع في أعماق مجمع Launch Pad 39 في جزيرة ميريت في فلوريدا. تم تصميم هذه الشبكة تحت الأرض من الأنفاق والمخابئ لتوفير ملاذ آمن للعمال في حالة وقوع انفجار كارثي.

على الرغم من أن الانفجار المفاجئ لن يكون من الممكن النجاة منه، إلا أن وكالة ناسا كانت لديها خطة قائمة لمنح الأفراد فرصة للرد والهروب. بدأت عملية الهروب بزلاقة مائية من تسعة طوابق في ظلام دامس. من ناحية أخرى، كان لدى رواد الفضاء طريق هروب مختلف. وسيتم نقلهم من كبسولتهم إلى منصة الإطلاق المتنقلة عبر مصعد عالي السرعة قادر على الوصول إلى الأرض خلال 30 ثانية فقط. ومن هناك، سينزلقون عبر نفق مطاطي ضيق شديد الانحدار، يتم رشه بالماء لزيادة السرعة.

بمجرد الخروج من الشريحة، سيهبط موظفو الفضاء على طاولة مطاطية. بينما كانت الطاولة تمتلئ أحيانًا بالمياه بشكل زائد، مما تسبب في انزلاق بعضها إلى الجدار الخلفي، فقد وفرت الطاولة حاجزًا قبل أن يتمكنوا من المضي قدمًا. من خلال المرور عبر أبواب مقاومة للانفجار، يدخل الطاقم إلى الغرفة المطاطية، والتي سُميت على اسم مناسب نظرًا لداخلها المغطى بالمطاط. تحتوي الغرفة المطاطية، المجهزة بـ 20 كرسيًا، على أرضية محملة بنابض يمكنها تحمل قوة هائلة، مما يقلل الضغط الناتج عن انفجار محتمل.

كان المخبأ مليئًا بحصص الإعاشة والمياه وحتى المراحيض لإطعام الأفراد في حالة بقائهم محاصرين لفترة طويلة. ولضمان إمكانية الهروب كملاذ أخير، تم تركيب فتحة إضافية في الجزء العلوي من الغرفة المطاطية. على الرغم من أن المنشأة لم تستخدم أبدًا، إلا أنها كانت بمثابة شهادة على التزام ناسا بسلامة الطاقم.

اليوم، أصبحت منصة الإطلاق 39a وشبكة الأنفاق المصاحبة لها مهجورة، وهي شهادة على التقدم الذي حققته وكالة ناسا في استكشاف الفضاء. في حين أن زلاجة الموت المطاطية لم تعد قيد التشغيل، فإن قصة الغرفة المطاطية بمثابة تذكير بالمخاطر والاحتياطات التي تم اتخاذها في السعي للمغامرة خارج عالمنا.

مصادر:

– مراجعة الفضاء

- مجلة سلامة الفضاء