أصوات باندو المخفية: الكشف عن أسرار أكبر شجرة في العالم

لقد أذهلت باندو، المعروفة أيضًا باسم "أكبر شجرة في العالم"، العلماء وفناني الصوت بحضورها الآسر. تمتد شجرة باندو على مساحة 40 هكتارًا وتتكون من 47,000 ساق تشترك جميعها في نفس الحمض النووي، وهي شجرة ضخمة من أشجار الحور الرجراج التي كانت تزدهر بهدوء على الأرض منذ ما يقدر بنحو 12,000 عام. كشفت التسجيلات الأخيرة التي أجراها فنان الصوت جيف رايس عن الأصوات الخفية لهذه الأعجوبة القديمة.

ومن خلال تركيب هيدروفون داخل تجويف عند قاعدة أحد فروع باندو، مكّن رايس العالم من الاستماع إلى الاهتزازات التي تتدفق عبر جذوره. كان هذا المسعى في البداية مشروعًا فنيًا، وسرعان ما تحول إلى عالم العلوم، مما يوفر إمكانات هائلة لفهم النظام الهيدروليكي لباندو دون التسبب في أي ضرر.

التقطت التسجيلات سيمفونية ساحرة من الاهتزازات التي يتردد صداها عبر أغصان الشجرة وتخترق الأرض. أثناء العواصف الرعدية، يتم تضخيم هذه الأصوات، مما يخلق صوتًا منخفضًا غريبًا. يسلط هذا الاكتشاف الضوء على الترابط بين نظام جذور باندو الواسع، ويكشف أسرار هذه الأعجوبة الطبيعية الغامضة.

لا تتمتع هذه التسجيلات الساحرة بقيمة فنية فحسب، بل تحمل أيضًا أهمية علمية هائلة. إنها توفر نظرة ثاقبة حول صحة بيئة باندو، وحالة التنوع البيولوجي المحلي، وتكون بمثابة خط أساس لقياس التغيرات البيئية مع مرور الوقت.

ومع ذلك، فإن مستقبل باندو لا يزال غير مؤكد. الشجرة حاليًا في حالة تدهور، والأنشطة البشرية مثل تطهير الموائل والقضاء على الأنواع المفترسة التي تساعد في السيطرة على مجموعات الحيوانات العاشبة تشكل تهديدًا لهذا الكائن القديم والنظام البيئي بأكمله الذي يدعمه.

بينما يواصل العلماء والفنانون استكشاف أسرار باندو من خلال الصوت، يصبح من الضروري حماية هذه الأعجوبة الطبيعية الاستثنائية والحفاظ عليها بينما لا تزال مزدهرة. فقط من خلال الفهم والحفظ يمكننا ضمان عدم إسكات أصوات باندو الخفية إلى الأبد.

التعاريف:

- الباندو: أكبر كائن حي معروف في العالم، ويتكون من غابة من أشجار الحور الرجراج المترابطة بواسطة نظام جذر واحد.

– هيدروفون: ميكروفون مصمم للاستخدام تحت الماء أو عند ملامسته للماء لالتقاط اهتزازات الصوت.

– Populus tremuloides: الاسم العلمي للحور الرجراج، وهو نوع من شجر الحور الرجراج يوجد في أمريكا الشمالية.

مصادر:

– تنبيه علمي: الكشف عن العالم السري لأكبر شجرة في العالم: https://www.sciencealert.com/scientists-record-hidden-voices-of-the-world-s-largest-tree