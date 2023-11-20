أنبوب التنفس الذكي الرائد يعزز مراقبة المرضى وسلامتهم

تلعب الأنابيب الرغامية (ETTs) دورًا حاسمًا في ضمان صحة المرضى المصابين بأمراض خطيرة أو أولئك الذين يخضعون للتخدير والذين لا يستطيعون التنفس بشكل مستقل. يتم توصيل هذه الأنابيب، التي يتم إدخالها في القصبة الهوائية، بجهاز تهوية ميكانيكي يساعد في الحفاظ على مجرى الهواء مفتوحًا للتنفس. ومع ذلك، فإن الحفاظ على ضغط نفخ الكفة الصحيح أمر بالغ الأهمية لتوصيل الهواء بشكل فعال إلى الرئتين. طورت جامعة نوتنغهام أنبوبًا مبتكرًا داخل الرغامى يسمى iTraXS يتضمن أجهزة استشعار من الألياف الضوئية لمواجهة هذا التحدي وتعزيز مراقبة المرضى.

تم تجهيز أنبوب التنفس الذكي iTraXS بأجهزة استشعار يمكنها اكتشاف الوضع غير الصحيح لجهاز ETT، وهو خطأ قد يهدد الحياة. يقدم هذا التكامل التكنولوجي فوائد عديدة، ليس فقط داخل المستشفيات ولكن أيضًا في سيناريوهات ما قبل المستشفى. على سبيل المثال، فهو يلغي الحاجة إلى أجهزة مراقبة تشبع الأكسجين التقليدية التي يتم تثبيتها على إصبع المريض، والتي يمكن أن تكون مرهقة في سيارات الإسعاف وقد توفر قراءات غير دقيقة في حالات انخفاض ضغط الدم.

يمثل إدخال التقنيات المتقدمة مثل iTraXS تقدمًا كبيرًا في مراقبة المرضى وسلامتهم. حصل فريق البحث في جامعة نوتنغهام على تقدير ودعم من المجتمع الطبي، بما في ذلك جائزة من جمعية أطباء التخدير في بريطانيا العظمى وأيرلندا في عام 2018. وبينما يستعد الفريق لأول تجربة سريرية مع iTraXS، فإنهم يهدفون إلى تقييم فعاليته في 40 مريضًا بالغًا سيخضعون لعملية جراحية في العام المقبل.

من خلال القياس والمراقبة الدقيقة لكل من ضغط التلامس في الكفة ETT وتدفق الدم في بطانة القصبة الهوائية، يهدف أنبوب التنفس الذكي iTraXS إلى منع إصابات ضغط مجرى الهواء وتعزيز مراقبة العلامات الحيوية. يتمتع هذا الابتكار بالقدرة على إحداث ثورة في رعاية المرضى، وتزويد المتخصصين في الرعاية الصحية بالمعلومات المهمة لضمان صحة مرضاهم.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الأنبوب الرغامي؟

ج: الأنبوب الرغامي هو أنبوب يتم إدخاله في القصبة الهوائية للحفاظ على مجرى الهواء مفتوحًا للتنفس عند المرضى المصابين بأمراض خطيرة أو تحت التخدير.

س: كيف يعزز أنبوب التنفس الذكي iTraXS مراقبة المريض؟

ج: يشتمل أنبوب التنفس الذكي iTraXS على أجهزة استشعار من الألياف الضوئية للكشف عن الموضع غير الصحيح للأنبوب الرغامي وتحسين مراقبة العلامات الحيوية.

س: ما هي فوائد أنبوب التنفس الذكي iTraXS؟

ج: يلغي أنبوب التنفس الذكي iTraXS الحاجة إلى أجهزة مراقبة تشبع الأكسجين التقليدية ويحسن الدقة في مراقبة المرضى في سيناريوهات ما قبل المستشفى.

س: ما أهمية أبحاث جامعة نوتنغهام؟

ج: أدت الأبحاث التي أجرتها جامعة نوتنجهام إلى تطوير أنبوب التنفس الذكي iTraXS، والذي حظي بالاعتراف والدعم داخل المجتمع الطبي لقدرته على تعزيز سلامة المرضى ومراقبتهم.

س: هل لدى جامعة نوتنغهام خطط لإجراء تجارب سريرية مع iTraXS؟

ج: نعم، يقوم فريق البحث في جامعة نوتنغهام بالتحضير لأول تجربة سريرية مع iTraXS لتقييم فعاليته لدى المرضى البالغين الذين يخضعون لعملية جراحية.