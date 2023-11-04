تستعد طائرة Dream Chaser الفضائية للاختبار قبل رحلة محطة الفضاء الدولية المخطط لها

تخضع الآن طائرة Dream Chaser التابعة لشركة Sierra Space، وهي طائرة فضائية متطورة، للاستعدادات للاختبارات الأساسية التي ستقيم قدرتها على تحمل الحرارة الشديدة الناتجة عن العودة عبر الغلاف الجوي للأرض. سيتم نقل الطائرة الفضائية قريبًا من منشأة Sierra Space في لويزفيل، كولورادو، إلى منشأة اختبار Neil Armstrong في ساندوسكي، أوهايو، حيث ستجرى هذه الاختبارات الحاسمة.

بمجرد اكتمال الاختبار، تأمل Sierra Space أن يكون Dream Chaser جاهزًا للشروع في رحلة طموحة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في عام 2024. وكجزء من عقد مع وكالة ناسا، تم تكليف Sierra Space بسبع شحنات على الأقل. مهمات التسليم من وإلى محطة الفضاء الدولية.

تم تصميم Dream Chaser، بأجنحته القابلة للطي والتكنولوجيا المتقدمة، للطيران إلى مدار أرضي منخفض. سيتم إطلاقه من الأرض على متن صاروخ وهو ماهر في البقاء على قيد الحياة عند العودة عبر الغلاف الجوي، والقيام بهبوط سلس على المدرج عند عودته. تم تجهيز الطائرة الفضائية ببلاط درع حراري لتحمل درجات الحرارة المرتفعة عند العودة إلى الغلاف الجوي، كما أنها تستغل قوة المصفوفات الشمسية أثناء رحلتها.

إن رؤية Sierra Space لـ Dream Chaser تتجاوز مجرد تسليم البضائع. وتهدف الشركة إلى إطلاق مهمات مأهولة وإنشاء محطة فضائية خاصة بها، منفصلة عن الجهد التعاوني مع Blue Origin في محطة Orbital Reef الفضائية. مستقبل هذه الشراكة غير مؤكد حاليا.

في حين تركز صناعة رحلات الفضاء التجارية في المقام الأول على تطوير صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل، فإن الطائرات الفضائية توفر مزايا كبيرة مثل السلامة والكفاءة والمرونة التشغيلية والفرص التجارية المحتملة. على الرغم من السباق نحو تحسين الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، إلا أن الطائرات الفضائية لا تزال تأسر القلوب بقدرتها على الهبوط بسلاسة على الأرض.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو هدف Dream Chaser؟

ج: تم تصميم Dream Chaser لنقل البضائع والركاب إلى وجهات مثل محطة الفضاء الدولية (ISS) في مدار أرضي منخفض.

س: كيف يختلف Dream Chaser عن الطائرات الفضائية الأخرى؟

ج: يتميز Dream Chaser بقدرته على الوصول إلى المدار والبقاء هناك لفترات طويلة تصل إلى ستة أشهر.

س: ما هي المزايا التي تتمتع بها الطائرات الفضائية؟

ج: توفر الطائرات الفضائية مزايا مثل السلامة والكفاءة والمرونة التشغيلية وإمكانات الفرص التجارية المستقبلية.

س: ما هي خطة Sierra Space لرحلة Dream Chaser الأولى؟

ج: من المقرر أن يركب Dream Chaser، المسمى Tenacity، على متن صاروخ Vulcan Centaur التابع لشركة United Launch Alliance في مهمته الثانية. ومع ذلك، فإن تاريخ الإطلاق الدقيق يعتمد على نجاح أول رحلة تجريبية لفولكان.

مصادر:

– [Space.com](https://www.space.com/dream-chaser-spaceplane-testing-iss-flight)