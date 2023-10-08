عالم فيزياء فلكية يستكشف مغامرات الغطس في المياه البحرية المحلية

وجدت عالمة الفيزياء الفلكية سارة إليسون، المعروفة بدراساتها للسماء في جامعة فيكتوريا، نفسها مفتونة بنفس القدر بالحياة البحرية الموجودة تحت سطح المياه القريبة. إليسون، التي أضاعت في البداية فرصة اكتشاف الحياة البحرية تحت قدميها أثناء المشي على الشاطئ، طورت الآن شغفًا بالغطس. أثناء قيامها بالغطس مؤخرًا بالقرب من جزيرة كيتي في خليج أوك، تمكنت من اكتشاف ثلاثة نجوم بحر عباد الشمس المهددة بالانقراض.

في إطار تفانيها في مشاركة متعة الغطس، قامت إليسون بتأليف دليل إرشادي بعنوان "مغامرات الغطس حول جزيرة فانكوفر وجزر الخليج، الدليل النهائي". يتضمن الدليل، الذي يمتد على 214 صفحة، صور إليسون الخاصة وملاحظات مفصلة حول كل رحلة غطس، بما في ذلك الأنواع التي تمت مواجهتها ومواقعها. ويغطي موضوعات مثل المعدات والسلامة والظروف الموسمية والحياة البحرية. يسلط الدليل الضوء على 51 موقعًا، مكتملًا بالأوصاف وقوائم الأنواع والصور الفوتوغرافية ومعلومات إمكانية الوصول والنصائح. ويتضمن أيضًا قائمة شاملة للأنواع وفهرسًا.

بدأ شغف إليسون بالعلم خلال طفولتها في غلوستر بإنجلترا، حيث عرّفها جدها على مواضيع مختلفة من خلال الكتب. تابعت تعليمها العلمي، وكانت أحلامها الأولية أن تصبح رائدة فضاء، وحصلت في النهاية على درجة الدكتوراه في جامعة كامبريدج. أمضت إليسون وزوجها جون ويليس، عالم الفلك في UVic، ثلاث سنوات في العمل كعلماء فلك في تشيلي قبل أن يستقروا في فيكتوريا. يشاركهم ابنهم حبهم للغطس.

حدثت أول تجربة للغطس قام بها إليسون خلال زيارة للبحر الأحمر في مصر. لقد انبهرت على الفور بالألوان الزاهية والحياة البحرية الوفيرة والتنوع. بينما كانت في البداية تغطس في المياه الدافئة فقط، اكتشفت لاحقًا جمال الغطس في المياه الباردة، خاصة أثناء لقاءاتها مع الحيتان القاتلة الجنوبية وشقائق النعمان العملاقة.

دفعت جائحة كوفيد-19 إليسون إلى استكشاف مواقع الغطس المحلية والعثور على أفضل المعدات لمواجهة المياه الباردة. وهي تشجع الآخرين على ممارسة رياضة الغطس، لأنها تتطلب معدات وتدريبًا أقل مقارنة بالغوص. يؤكد إليسون على أهمية بدلة الغوص الجيدة للراحة في المياه الباردة. وقد لاحظ إريك كيتنغ، صاحب متجر Frank White's Scuba Shop، الاهتمام المتزايد بالغطس محليًا، والذي سلط الضوء على التنوع البيولوجي والمحميات البحرية في المنطقة.

باعتبارها عالمة فيزياء فلكية تحولت إلى غطس شغوف، تجمع إليسون بين خلفيتها العلمية وحبها للمغامرة لاستكشاف العجائب التي تقع تحت سطح المحيط مباشرةً.

مصادر:

– تايمز كولونيست” (URL)

- مغامرات الغطس حول جزيرة فانكوفر وجزر الخليج، الدليل النهائي