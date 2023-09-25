تتسابق الشركات الخاصة والحكومات لاستخراج الموارد المائية والفضائية من القمر

يلوح في الأفق عصر جديد من استكشاف الفضاء وتجارة الفضاء السحيق، حيث تشرع الشركات الخاصة والحكومات في مهام للعثور على الموارد الطبيعية التي يمكن الوصول إليها واستخراجها في الفضاء الخارجي.

في أغسطس/آب، دخلت الهند التاريخ من خلال إجراء أول هبوط سلس بالقرب من القطب الجنوبي للقمر. أكدت هذه المهمة منخفضة التكلفة وجود الماء في الثرى القمري، مما سلط الضوء على النموذج الناشئ للاندفاع العالمي للموارد لاستخراج المياه القمرية.

تعد الطاقة الشمسية الفضائية خيارًا رائدًا للتنمية، حيث تجتذب الاقتصادات الناشئة مثل الهند والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب القوى الفضائية الراسخة والشركات التجارية الخاصة.

وتعمل الولايات المتحدة والصين أيضًا على تطوير تعاونات دولية متنافسة، مثل اتفاقيات أرتميس والمحطة الدولية لأبحاث القمر، على التوالي، للوصول إلى الموارد الفضائية وتطويرها.

لقد جعل الابتكار التكنولوجي البعثات القمرية ميسورة التكلفة، حيث يعد انخفاض تكاليف الإطلاق وانخفاض تكاليف تصميم المركبات الفضائية من العوامل الاقتصادية التي تدفع إلى تسويق الفضاء واندفاع الموارد القمرية.

SpaceX وBlue Origin هما شركتان أمريكيتان تعملان على تطوير مركبات إطلاق فائقة الثقل، قادرة على وضع ما يصل إلى 100 طن في مدار أرضي منخفض.

تعتبر المواد المتطايرة القمرية، مثل الماء والثرى، الموارد الفضائية الأساسية. ويعتبر الماء في الفضاء الخارجي "زيت" النظام الشمسي، ويحمل القطب الجنوبي للقمر رواسب مائية كبيرة.

إن استخراج الماء من القمر أسهل من نقله من الأرض بسبب انخفاض جاذبية القمر، ويمكن تقسيمه إلى هيدروجين وأكسجين لإنتاج وقود الصواريخ.

يمكن أن يؤدي إنتاج وقود المركبات الفضائية من المياه القمرية إلى تعزيز الاقتصاد المداري، ودعم الأنشطة الدفاعية في مدار الأرض، وتمهيد الطريق لاستكشاف الإنسان للقمر والمريخ.

إلى جانب الماء، يحتوي الثرى الموجود على القمر والمريخ والكويكبات على مواد يمكن استخدامها لبناء موائل وقواعد ومناجم على أسطح الكواكب، مما يوفر موارد حيوية لرواد الفضاء في المستقبل.

في الآونة الأخيرة، نجحت تجربة MOXIE التابعة لناسا على المركبة الجوالة Perseverance في إنتاج الأكسجين من الغلاف الجوي لثاني أكسيد الكربون في المريخ، مما يدل على إمكانية إنتاج الموارد الفضائية.

ومن خلال استخدام الموارد الفضائية، يمكن للمستكشفين المستقبليين "العيش على الأرض"، مما يقلل بشكل كبير من الحاجز الاقتصادي للكتلة ويمكّن من الاستيطان على القمر والمريخ.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون الثرى مصدرًا للمعادن المفيدة والسلع الأخرى التي يمكن إعادتها إلى الأرض، مما يلبي الطلب المتزايد على المعادن في التحول إلى الطاقة النظيفة.

ومع ارتفاع الأسعار والعواقب البيئية والاجتماعية الناشئة عن التعدين التقليدي على الأرض، يجري استكشاف التقدم في استخراج الموارد الفضائية، مثل التعدين في أعماق البحار وتعدين الكويكبات، كبدائل غريبة.

المصادر: 360 معلومات

التعاريف:

- الثرى القمري: طبقة من المواد السائبة والمجزأة تغطي القاعدة الصلبة لسطح القمر.

- المواد المتطايرة القمرية: المواد التي يمكن أن تتبخر أو تتبخر.

- اتفاقيات أرتميس: مجموعة مبادئ للتعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء واستخدامه، بقيادة الولايات المتحدة.

– محطة الأبحاث القمرية الدولية: مشروع تعاوني مقترح بين الصين ودول أخرى لاستكشاف القمر واستخدام الموارد الفضائية.

– تجربة MOXIE: تجربة أجرتها وكالة ناسا لإثبات إنتاج الأكسجين من الغلاف الجوي للمريخ.

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