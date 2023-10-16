الذكاء الاصطناعي يكتشف المستعر الأعظم دون تدخل بشري

حقق الذكاء الاصطناعي (AI) إنجازًا كبيرًا في علم الفلك. لأول مرة، تمكنت أداة جديدة للذكاء الاصطناعي تسمى Bright Transient Survey Bot (BTSbot) من اكتشاف وتأكيد اكتشاف مستعر أعظم دون أي تدخل بشري. تم تطوير BTSbot بواسطة فريق دولي من العلماء، واستخدم خوارزميات التعلم الآلي المدربة على أكثر من 1.4 مليون صورة لأتمتة عملية اكتشاف انفجار النجوم بأكملها.

هذا الإنجاز لا يزيل الخطأ البشري فحسب، بل يزيد أيضًا بشكل كبير من السرعة التي يمكن بها التعرف على المستعرات الأعظم. ومن خلال إخراج البشر من الحلقة، يتوفر للباحثين المزيد من الوقت لتحليل الملاحظات وتطوير فرضيات جديدة لتفسير الانفجارات الكونية.

اكتشف BTSbot المستعر الأعظم المكتشف حديثًا والمسمى SN2023tyk في بيانات من Zwicky Transient Facility (ZTF)، وهي كاميرا روبوتية في كاليفورنيا تقوم بمسح السماء ليلاً كل يومين. وفي غضون يومين فقط من تصوير الانفجار الكوني، عثر BTSbot على المستعر الأعظم وأكد اكتشافه وتصنيفه على أنه مستعر أعظم من النوع Ia من خلال الاتصال بأدوات آلية أخرى. تمت مشاركة التقرير الآلي علنًا بعد فترة وجيزة.

تمثل هذه العملية الآلية تقدمًا كبيرًا مقارنة بالطرق التقليدية، التي تعتمد على قيام علماء الفلك بفحص كميات كبيرة من البيانات بصريًا من التلسكوبات الآلية. يقدم البرنامج الآلي قائمة بالانفجارات المرشحة للبشر، الذين يقضون وقتًا في التحقق منها ومراقبتها باستخدام التحليل الطيفي لتحديد ما إذا كانت بالفعل مستعرات أعظم.

إن قدرة الذكاء الاصطناعي على مسح السماء ليلاً بشكل أكثر كفاءة وفعالية لديها القدرة على اكتشاف العديد من المستعرات الأعظمية الجديدة. ومن خلال أتمتة عملية الاكتشاف، يمكن لعلماء الفلك التركيز على تفسير البيانات واكتساب رؤى قيمة حول تطور النجوم والمجرات.

بشكل عام، يوضح هذا الإنجاز قوة الذكاء الاصطناعي في مجال علم الفلك، مما يمكّن العلماء من توسيع حدود فهمنا للكون.

مصادر:

- جامعة نورث وسترن

– معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتيك)