يمكن للعالم الآن أن يتنفس بشكل أسهل، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التخفيف، حسبما وجدت دراسة تلوث الهواء

وجدت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة واشنطن في سانت لويس أن هناك انعكاسًا عامًا في اتجاهات تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة الدقيقة (PM2.5) على مستوى العالم. يشير PM2.5 إلى الجسيمات التي يبلغ حجمها 2.5 ميكرومتر أو أصغر وهي صغيرة بما يكفي لاستنشاقها، مما يسبب مشاكل صحية مختلفة مثل مشاكل الجهاز التنفسي ومشاكل القلب والأوعية الدموية. يعد هذا النوع من تلوث الهواء عامل خطر كبير على الصحة البيئية في جميع أنحاء العالم.

وحللت الدراسة بيانات PM2.5 من عام 1998 إلى 2019 وفحصت فعالية جهود التخفيف لتقليل التعرض لجسيمات PM2.5. ووجد الباحثون أن التعرض العالمي لجسيمات PM2.5، مع الأخذ في الاعتبار مستويات التلوث وحجم السكان، زاد من عام 1998 إلى ذروته في عام 2011 ثم انخفض بشكل مطرد من عام 2011 إلى عام 2019. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض التعرض في الصين وتباطؤ النمو في الصين. مناطق أخرى.

كان أحد أهم المساهمين في هذا التحول العالمي هو الإدارة الصارمة لجودة الهواء التي تم تنفيذها في الصين منذ عام 2013. وأدت جهود الصين إلى انخفاض ملحوظ في تركيزات PM2.5، مما أدى إلى أكثر من 90٪ من متوسط ​​انخفاض التعرض العالمي من عام 2011 إلى عام 2019. وقد أدى هذا الانخفاض في التعرض إلى انخفاض عدد الوفيات المبكرة بمقدار 1.1 مليون حالة في الصين وحدها خلال هذه الفترة.

علاوة على ذلك، أكدت الدراسة على أهمية الاستمرار في تقليل التعرض لجسيمات PM2.5 بسبب ملايين الوفيات المبكرة في جميع أنحاء العالم والتي لا يزال من الممكن أن تعزى إلى تلوث الهواء. وسلط الباحثون الضوء على الحاجة إلى المراقبة المستمرة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية ولكن أنظمة المراقبة ضعيفة، مثل جنوب آسيا والشرق الأوسط.

في حين تظهر نتائج الدراسة فوائد جهود التخفيف من PM2.5، أكد الباحثون على أهمية المزيد من التخفيف بسبب التحديات التي تمثلها شيخوخة سكان العالم وتزايد عددهم. وخلص الباحثون إلى أن تقليل نفس الكمية من PM2.5 الآن سيكون له فوائد صحية أكثر أهمية مقارنة بما كان عليه قبل 20 عامًا، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمواصلة الجهود لتحسين جودة الهواء.

باختصار، في حين كشفت الدراسة عن اتجاهات إيجابية في الحد من تلوث الهواء العالمي PM2.5، أكد الباحثون على الحاجة إلى مزيد من جهود التخفيف لمعالجة المخاطر الصحية المستمرة المرتبطة بالتعرض لـ PM2.5. سيكون الرصد المستمر وتحسين جودة الهواء أمرًا ضروريًا لتقييم فعالية استراتيجيات التخفيف الحالية وضمان رفاهية سكان العالم.

مصادر:

– تشي لي وآخرون، عكس الاتجاهات في تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة العالمية، Nature Communications (2023).

– جامعة واشنطن في سانت لويس