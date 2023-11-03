علماء الفلك يطالبون بإعادة تسمية أقرب المجرات المجاورة

يسعى تحالف من علماء الفلك إلى إعادة تسمية اثنتين من أقرب المجرات المجاورة لمجرة درب التبانة، وهما سحابة ماجلان الكبرى وسحابة ماجلان الصغيرة. ويرى علماء الفلك، بقيادة الدكتورة ميا دي لوس رييس، الأستاذة المساعدة في علم الفلك بكلية أمهيرست، أن الأسماء الحالية غير مناسبة بسبب الإرث العنيف والاستعماري للمستكشف البرتغالي فرديناند ماجلان، الذي سميت باسمه.

ووفقا للدكتور دي لوس رييس، لم يكن ماجلان عالما فلكيا ولم يكتشف المجرات. كان لدى الشعوب الأصلية أسماء وأساطير لهذه الأنظمة التي سبقت ماجلان بآلاف السنين. ويؤكد العالم أنه لا ينبغي تسمية الأجسام الفلكية بأسماء أفراد مرتبطين بالاستعمار العنيف. وبدلاً من ذلك، يقترح علماء الفلك استخدام أسماء بديلة تحترم التراث الثقافي للسكان الأصليين الذين أطلقوا في الأصل على هذه المجرات اسمًا.

حظيت حملة إعادة التسمية بدعم العديد من علماء الفلك، الذين اتفقوا على عدم ربط اسم ماجلان بالمجرات التي لم يكتشفها. ومع ذلك، فإن الاقتراح يواجه أيضًا انتقادات من أقلية من عامة الناس. ويأمل علماء الفلك في عرض قضيتهم على الاتحاد الفلكي الدولي وإجراء تصويت على تغيير الاسم.

في حين تم اقتراح أسماء بديلة مثل "Meridional" و"Milky"، يهدف علماء الفلك إلى إيجاد حل يحافظ على الاختصار الشهير LMC وSMC. ومن خلال السعي لإعادة تسمية هذه المجرات، يتحدى علماء الفلك الممارسات التقليدية لتكريم الأفراد بغض النظر عن تراثهم المثير للجدل. وكما هو الحال مع الجهود الأخيرة لإعادة تسمية المواقع الجغرافية، والمنشآت العسكرية، وأنواع الطيور، تعكس هذه الحملة تحولا مجتمعيا أكبر نحو نهج أكثر شمولا وانعكاسا للتسمية والتكريم.

أسئلة وأجوبة:

س: لماذا يطالب علماء الفلك بإعادة تسمية سحب ماجلان؟

ج: يعتقد علماء الفلك أن الأسماء الحالية لسحابة ماجلان الكبرى وسحابة ماجلان الصغيرة، والتي سميت باسم فرديناند ماجلان، غير مناسبة بسبب إرثه الاستعماري العنيف وعدم اكتشافه للمجرات.

س: ما هي الأسماء البديلة التي تم اقتراحها للمجرات؟

ج: بعض الأسماء البديلة المقترحة تشمل "Meridional" و"Milky".

س: من يدعم حملة إعادة التسمية؟

ج: لقد قام حوالي 50 عالمًا فلكيًا بالتسجيل في الحملة بالفعل، كما أعرب 50 عالمًا إضافيًا عن اهتمامهم بها.

س: ما هو هدف الحملة؟

ج: يهدف علماء الفلك إلى تقديم مقترحهم إلى الاتحاد الفلكي الدولي وإجراء التصويت على تغيير الاسم.

س: ما أهمية إعادة التسمية؟

ج: تعكس إعادة تسمية هذه المجرات تحولًا مجتمعيًا أوسع نطاقًا نحو تكريم الأفراد بناءً على إنجازاتهم وقيمهم مع مراعاة تراثهم المثير للجدل.