آليات نمو العضلات: كيف تشكل التمارين ألياف العضلات

من المعروف أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تعمل على تقوية عضلاتنا وتقويتها، لكن الآليات الدقيقة وراء هذه العملية كانت موضع اهتمام علماء وظائف الأعضاء. لقد طور مهندسو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الآن حصيرة تدريب فريدة للخلايا تسمح للعلماء بدراسة التأثيرات الميكانيكية البحتة للتمرين على المستوى المجهري. تحاكي الحصيرة، المصنوعة من هيدروجيل مدمجة مع جزيئات مغناطيسية دقيقة، قوة العضلات التي تتعرض لها أثناء التمرين عند تنشيطها بواسطة مغناطيس خارجي. تم "تمرين" الخلايا العضلية المزروعة على السجادة بواسطة الاهتزازات الناتجة عن حركة المغناطيس.

تظهر النتائج الأولية من التجربة أن التمارين الميكانيكية المنتظمة تساعد ألياف العضلات على النمو في اتجاه أكثر محاذاة، مما يسمح لها بالتقلص بشكل متزامن. تشير هذه النتيجة إلى أن التحفيز الميكانيكي يمكن أن يوجه إعادة نمو العضلات بعد الإصابة أو يحتمل أن يبطئ آثار الشيخوخة. ويخطط الباحثون لاستخدام الجهاز في تصميم صفائح من العضلات القوية والوظيفية، والتي يمكن أن يكون لها تطبيقات في الروبوتات الناعمة وإصلاح الأنسجة.

ويأمل فريق معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن توفر هذه المنصة الجديدة نظرة ثاقبة حول كيفية تأثير القوى الميكانيكية على وظيفة العضلات والمساعدة في تطوير علاجات لإصابات العضلات واضطرابات التنكس العصبي. ومن خلال فصل العناصر الكيميائية والميكانيكية للتمرين، تمكنوا من التركيز فقط على القوى الميكانيكية التي تحرك استجابة العضلات.

أثبتت الحصيرة المضمنة بالمغناطيس أنها طريقة آمنة وغير مدمرة لتوليد قوى ميكانيكية على الخلايا العضلية. نمت الخلايا التي تعرضت بانتظام للحركة الميكانيكية لفترة أطول مقارنة بالخلايا التي لم تمارس. يوضح هذا كيف يمكن للتمرين أن يشكل نمو ومحاذاة ألياف العضلات. إن فهم هذه الآليات يمكن أن يؤدي إلى تقدم في تجديد الأنسجة وتطوير أنظمة روبوتية قابلة للتكيف.

التعاريف:

- هيدروجيل: مادة ناعمة تشبه الهلام تستخدم في هذه الدراسة كحصيرة تمرين للخلايا.

– القوى الميكانيكية: القوى الفيزيائية المطبقة على الخلايا العضلية أثناء التمرين.

– تجديد الأنسجة: عملية ترميم الأنسجة المصابة أو التالفة في الجسم.

مصادر:

– “مهندسو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يصممون حصيرة تمرين للخلايا” – أخبار معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

– “التمرين والخلايا العضلية” – معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يوتيوب