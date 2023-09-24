الاعتدال الخريفي: صورة القمر الصناعي لتساوي النهار والليل

شاركت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) مؤخرًا صورة عبر الأقمار الصناعية تُظهر الاعتدال الخريفي، وهو حدث فلكي يتساوى فيه طول النهار والليل تقريبًا في جميع أنحاء العالم. تمثل هذه الصورة اللحظة التي عبرت فيها الشمس خط الاستواء السماوي في السماء، إيذانا ببداية فصل الخريف في نصف الكرة الشمالي.

الاعتدال هو ظاهرة تحدث مرتين في السنة عندما يقع مركز الشمس مباشرة فوق خط الاستواء للأرض. يُترجم مصطلح "الاعتدال" في اللغة اللاتينية إلى "ليل متساوٍ"، وهو يشير إلى الوقت الذي يكون فيه النهار والليل متساويين في المدة. تحدث هذه المساواة في ضوء النهار بسبب الميل المحوري للأرض بمقدار 23.5 درجة بالنسبة لمدارها حول الشمس.

وعلى مدار العام، تختلف إضاءة الشمس بين نصفي الكرة الشمالي والجنوبي بسبب هذا الميل المحوري. ومع ذلك، خلال الاعتدالين الربيعي والخريفي، يتم توزيع ضوء الشمس بالتساوي على كل من المناطق الشمالية والجنوبية. يعد هذا التوازن بين ضوء النهار والظلام حدثًا مهمًا في التقويم السماوي.

بالإضافة إلى الاعتدال الخريفي، هناك أيضًا الاعتدال الربيعي. ويمثل الاعتدال الربيعي بداية الربيع في نصف الكرة الشمالي وبداية الخريف في نصف الكرة الجنوبي. ويحدث في حوالي 20 أو 21 مارس في نصف الكرة الشمالي و22 أو 23 سبتمبر في نصف الكرة الجنوبي.

يختلف طول النهار والليل على مدار العام حسب الموقع الجغرافي. ومع اقتراب المرء من القطبين، يصبح الفرق في طول اليوم أكثر وضوحا. بالقرب من خط الاستواء، يظل طول النهار والليل ثابتًا نسبيًا طوال العام. ومع ذلك، عند خطوط العرض الأعلى، كما هو الحال أثناء الانقلاب الصيفي والشتوي، توجد تباينات أكثر أهمية في مدة النهار والليل.

تعد صورة القمر الصناعي التي شاركتها وكالة الفضاء الأوروبية بمثابة تذكير بالطبيعة الدورية لكوكبنا والتوازن الموجود في العالم الطبيعي. وهو يقدم تمثيلا مرئيا مذهلا للاعتدال الخريفي والتقسيم المتساوي للنهار والليل على سطح الأرض.

مصادر:

- وكالة الفضاء الأوروبية

– يوميتسات