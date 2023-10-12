الحاجة الملحة لأبحاث القطب الجنوبي وحماية المحيط الجنوبي

لا يمكن المبالغة في أهمية حماية القارة القطبية الجنوبية والمحيط الجنوبي. تلعب هذه المناطق دورًا حاسمًا في نظام المناخ العالمي وهي حيوية لرفاهية البشرية والكوكب ككل.

ويعمل المحيط الجنوبي بمثابة "مضخة" تقوم بتدوير وتهوية معظم أعماق محيطات العالم. فهو يدعم الحياة البرية الفريدة، ويزود مصايد الأسماك بالوقود، ويخزن الكربون، ويمتص الحرارة. وبدون الخدمات التي يوفرها المحيط الجنوبي، سيكون كوكبنا غير صالح للسكن.

تحتوي الطبقة الجليدية في شرق القارة القطبية الجنوبية على غالبية الجليد الجليدي على الأرض، وإذا ذابت، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في مستويات سطح البحر، وتحويل السواحل وغمر المدن. كل زيادة صغيرة في درجة الحرارة وكل طن من الكربون المنبعث له عواقب وخيمة.

إن العقد الحالي حاسم في اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تمنع نقاط التحول في القارة القطبية الجنوبية والمحيط الجنوبي، والتي ستكون لها آثار بعيدة المدى على العالم بأسره.

إن شراكة برنامج القطب الجنوبي الأسترالي في جامعة تسمانيا مكرسة لإجراء العلوم التعاونية التي توجه الاستجابات السياسية في الوقت المناسب لتغير المناخ. ويؤكدون على أهمية جمع المعلومات عبر الوسائل المختلفة، مثل نشر السفن والمسابير وأجهزة الاستشعار والأقمار الصناعية، لرصد ودراسة المنطقة.

ومع ذلك، وبسبب ظروف غير متوقعة، تم إلغاء المهمة العلمية المخطط لها لمدة 60 يومًا على متن كاسحة الجليد الأسترالية RSV Nuyina. وهذا يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمواصلة البحث في القارة القطبية الجنوبية والمحيط الجنوبي.

ويشكل نقص عمليات المراقبة في المحيط الجنوبي تحديًا كبيرًا في اكتشاف وتقييم عواقب التغيرات المرتبطة بالمناخ. كان العلماء المقيمون في هوبارت بأستراليا في طليعة فهم الجليد في القطب الجنوبي وتأثيره على تغير المناخ العالمي. لقد أثر عملهم على السياسات والأهداف الدولية لتغير المناخ.

وتُبذل الجهود لسد فجوات المراقبة. سيشرع علماء المحيطات في رحلة بحثية لدراسة التيار القطبي الجنوبي، وهو أقوى تيار على وجه الأرض. سيتم استخدام قياسات الأقمار الصناعية لفهم التبادل الحراري وذوبان الجليد. سيقوم علماء الجليد أيضًا بدراسة نهر دينمان الجليدي لدراسة الجرف الجليدي العائم والمحيط الموجود تحته.

وبينما يبدو أن المحيط الجنوبي يمر بتغيرات كبيرة، فمن الضروري جمع المزيد من البيانات لفهم الآثار المترتبة على المستقبل. يتطلب الحفاظ على الغلاف الجليدي، الأجزاء المتجمدة من الأرض، اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ووقف ظاهرة الاحتباس الحراري.

المصدر: البروفيسور ناثان بيندوف، جامعة تسمانيا

مصادر:

- البروفيسور ناثان بيندوف، جامعة تسمانيا