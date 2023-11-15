مشاعل مذهلة تضيء الحياة السرية لبقايا النجوم

سلط اكتشاف رائع الضوء على ألغاز ظاهرة لم تكن معروفة من قبل في الكون. لاحظ باحثون من جامعة كورنيل توهجات نشطة متكررة تنبعث من بقايا نجمية. كانت هذه الجثة النجمية النشطة، التي يُعتقد أنها ثقب أسود أو نجم نيوتروني، هي المصدر المحتمل لهذه الانفجارات الضوئية الشديدة، والتي شوهدت على مدى عدة أشهر. ونشرت النتائج في مجلة الطبيعة في 15 نوفمبر.

تكمن الطبيعة الرائدة لهذه التوهجات في خصائصها الاستثنائية. وكانت الانفجارات قصيرة لا تتجاوز بضع دقائق، إلا أن قوتها تنافست مع قوة الانفجار الأصلي الذي حدث بعد 100 يوم. ويشكل هذا النوع من الأحداث، والمعروف باسم العبور البصري الأزرق السريع المضيء (LFBOT)، تحديًا فريدًا لعلماء الفلك، حيث يتجاوز السطوع المرتبط عادةً بزوال النجوم الضخمة بينما يتلاشى في غضون أيام بدلاً من أسابيع.

أعربت آنا واي كيو هو، المؤلفة الرئيسية للدراسة، عن سعادتها بهذا الاكتشاف: "لم نر شيئًا كهذا من قبل - شيء بهذه السرعة، وسطوع قوي مثل الانفجار الأصلي بعد أشهر - في أي مستعر أعظم أو FBOT. لم نشهد ذلك من قبل في علم الفلك».

واستخدم فريق البحث، المكون من أكثر من 70 مؤلفًا مشاركًا، 15 تلسكوبًا من جميع أنحاء العالم لدراسة هذا الحدث غير المسبوق. وأكدت الملاحظات حدوث ما لا يقل عن 14 نبضة ضوئية غير منتظمة على مدار فترة 120 يومًا، مما يشير إلى وجود المزيد من التوهجات غير الملحوظة. إن المدة القصيرة والسطوع المتقلب لهذه التوهجات أمر محير ورائع للعلماء.

ولا تزال الآليات الأساسية المسؤولة عن هذه الانفجارات الرائعة قيد التحقيق. تشمل الاحتمالات ثقبًا أسودًا ينبعث منه نفاثات من المواد النجمية بسرعة تقارب سرعة الضوء أو اندماج نجم مع ثقب أسود. وتشير الدراسة أيضًا إلى أن الدوران السريع أو المجال المغناطيسي القوي قد يلعب دورًا حاسمًا في بدء هذه الأحداث الفريدة.

يفتح هذا الاكتشاف آفاقًا جديدة لدراسة دورات حياة النجوم وتطور بقايا النجوم. ويأمل الباحثون في الحصول على نظرة ثاقبة حول كيفية تأثير خصائص النجوم خلال حياتهم على طبيعة موتهم ونوع البقايا التي يتركونها وراءهم. ومن خلال دراسة التوهجات الناتجة عن هذه الجثث المتكونة حديثًا، قد يحصل العلماء على معلومات قيمة حول خصائصها خلال مراحلها الأولى.

يشير هذا الاختراق أيضًا إلى أن LFBOTs يمكن أن توفر قناة مختلفة وغير تقليدية للأحداث الكونية الكارثية. توفر هذه الانفجارات فرصة غير مسبوقة لمراقبة انتقال النجم إلى حياته الآخرة، مما يوفر فهمًا أكثر شمولاً لدورة حياة الأجرام السماوية بأكملها.

وبينما يواصل الباحثون تحليل البيانات والتعمق في العمليات الجارية، فإن أسرار هذه التوهجات المذهلة تعد بالكشف عن ثروة من المعرفة وإعادة تشكيل فهمنا للكون.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو LFBOT؟

إن LFBOT، أو الضوء الأزرق السريع العابر، هو نوع نادر من الكوارث النجمية المرتبطة بتدفقات ضوئية شديدة تتلاشى في غضون أيام. هذه الانفجارات، الأكثر سطوعًا بكثير من النهايات العنيفة النموذجية للنجوم الضخمة، حيرت علماء الفلك منذ اكتشافها في عام 2018.

س: ما أسباب التوهجات الشديدة التي لوحظت في هذه الدراسة؟

وتشير الدراسة إلى أن التوهجات النشطة المتكررة من المحتمل أن تنبعث من جثة نجمية نشطة، مثل ثقب أسود أو نجم نيوتروني. لا تزال الآليات الدقيقة المسببة لهذه التوهجات قيد التحقيق ولكنها قد تنطوي على عمليات مثل نفثات المواد النجمية أو اندماج النجم مع ثقب أسود.

س: ما أهمية هذا الاكتشاف؟

يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول طبيعة البقايا النجمية وسلوكها بعد الانفجار الأولي. كما أنه يوفر فرصة فريدة لدراسة خصائص الجثث المتكونة حديثًا واكتساب فهم أعمق لدورات حياة النجوم.

س: ما هي الآثار المحتملة لهذه النتائج؟

من خلال دراسة التوهجات الناتجة عن هذه البقايا النجمية، يمكن للعلماء تعزيز فهمهم لكيفية تأثير خصائص النجوم خلال حياتهم على وفاتهم ونوع البقايا التي تنتجها. قد يسلط هذا البحث أيضًا الضوء على الكوارث الكونية غير التقليدية ويقدم منظورًا جديدًا لتطور الأجرام السماوية.