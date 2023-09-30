يمكن لقنديل البحر أن يتعلم من الخبرة على الرغم من افتقاره إلى الدماغ المركزي

تحدت دراسة حديثة نشرت في مجلة Current Biology الاعتقاد التقليدي بأن التعلم المتقدم يتطلب دماغًا مركزيًا. قام الباحثون في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بتدريب قناديل البحر الكاريبي المربعة لتعلم كيفية اكتشاف العقبات وتجنبها، وتسليط الضوء على الجذور التطورية للتعلم والذاكرة.

قنديل البحر الصندوقي الكاريبي مخلوقات صغيرة ذات نظام بصري معقد يتضمن 24 عينًا. ويعتمدون على رؤيتهم للتنقل عبر المياه العكرة وتجنب العوائق تحت الماء، مثل جذور الأشجار. اكتشف الباحثون أن هذه الهلام التي تبدو بسيطة تمتلك القدرة على اكتساب مهارات جديدة من خلال التعلم الترابطي.

ولإجراء التجربة، قام العلماء بإعداد خزان دائري مزين بخطوط رمادية وبيضاء لتقليد الموطن الطبيعي للجيلاتي. تمثل الخطوط الرمادية جذور أشجار المانغروف البعيدة. قاموا بمراقبة قنديل البحر لمدة 7.5 دقيقة ولاحظوا سلوكهم. في البداية، سبح قنديل البحر بالقرب من الخطوط المفترضة البعيدة وكثيرًا ما اصطدم بها. ومع ذلك، طوال التجربة، تعلموا زيادة المسافة التي تفصلهم عن الخطوط، ومضاعفة محاورهم الناجحة أربع مرات لتجنب الاصطدامات، وتقليل الاتصال بجدران الخزان بمقدار النصف.

تشير هذه النتائج إلى أن قناديل البحر يمكنها التعلم من التجربة من خلال المحفزات البصرية والميكانيكية. وهذا يتحدى فكرة أن قدرات التعلم المتقدمة تتطلب دماغًا مركزيًا. وبدلا من ذلك، فهو يسلط الضوء على قدرة الكائنات الحية المختلفة على تطوير قدرات التعلم والذاكرة باستخدام آليات بديلة. ومن خلال فهم كيفية تعلم قناديل البحر وتكيفها، يأمل الباحثون في الحصول على نظرة ثاقبة لتطور وتنوع عمليات التعلم في المملكة الحيوانية.

بشكل عام، تعرض هذه الدراسة القدرة الرائعة للكائنات التي تبدو بسيطة مثل قناديل البحر على اكتساب مهارات جديدة وتكييف سلوكها بناءً على تجارب الماضي. إنه يوسع فهمنا لآليات التعلم والذاكرة في المملكة الحيوانية، مما يغذي المزيد من الأبحاث في الأصول التطورية للقدرات المعرفية.

التعاريف:

– التعلم الترابطي: عملية تقوم فيها الكائنات الحية بتكوين روابط عقلية بين المحفزات الحسية والسلوكيات.

– علم الأحياء الحالي: مجلة علمية تنشر مقالات بحثية في مجالات مختلفة من علم الأحياء.

مصادر:

– علم الأحياء الحالي: https://www.cell.com/current-biology/home