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عالم فلكي شاب يتبنى سحر كسوف الشمس

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 15، 2023
عالم فلكي شاب يتبنى سحر كسوف الشمس

يتذكر سكوت يونغ، عالم الفلك الشاب الشغوف، بوضوح أول كسوف للشمس. وشهد مشهدا غير عادي لثقب أسود به لهب أزرق، محاط بضوء غريب يكشف عن نجوم خلال النهار. لقد غيرت هذه التجربة المذهلة حياته إلى الأبد، حيث اتخذ قرارًا بممارسة مهنة عالم الفلك.

اجتمع يونج، الذي يعمل حاليًا كعالم فلك في القبة السماوية في متحف مانيتوبا، مؤخرًا مع عشاق العلوم الآخرين في حديقة أسينيبوين لمشاهدة الكسوف الحلقي للشمس. وعلى الرغم من الظروف الملبدة بالغيوم، التي جعلت الرؤية صعبة، فقد كانوا حريصين على إلقاء نظرة خاطفة على هذا الحدث الفلكي. أولئك الذين حالفهم الحظ في العثور على فجوة في السحب شهدوا أن ما يقرب من 50٪ من الشمس مغطاة بالقمر.

وحدث آخر كسوف كلي للشمس في عام 2017، وكان مرئيا بالكامل في الولايات المتحدة وجزئيا في كندا. ومن المتوقع أن يحدث كسوف الشمس التالي في 8 أبريل، ومن الأفضل رؤيته في شرق كندا والغرب الأوسط الأمريكي.

انضم زميله الفلكي دينيس ليونز إلى يونغ في الحديقة، مسلحًا بتلسكوب وإجابات للعقول الفضولية. وأعرب عن أمله في إثارة اهتمام مراقبي النجوم الشباب وتشجيعهم على الانخراط بنشاط في العلوم. وأكد ليونز على متعة مشاركة هذه التجربة مع الآخرين وإمكانية إشعال الشغف بالعلم. بمجرد البحث عن أسرار الكون والتشكيك فيها، يمكن للأفراد أن يحتضنوا عجائب مراقبة النجوم.

وبينما كان الكسوف الحلقي مرئيًا جزئيًا فقط في البراري بسبب الظروف الغائمة، فإن تفاني هؤلاء المتحمسين لعلم الفلك يوضح حماسهم الثابت لكشف أسرار الكون.

المصدر: يستند هذا المقال إلى مقال إخباري نشرته Global News، وهي إحدى أقسام شركة Corus Entertainment Inc.

By فيكي ستافروبولو

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